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05.02.2022,  
17:46
Текст:  Олег Галицких

Дальневосточный Верден: как проходила Волочаевская операция

100 лет назад, 5 февраля 1922 года под Хабаровском Народно-революционная армия Дальневосточной республики (НРА ДВР) начала наступательную операцию, которая привела к полному разгрому белоповстанческих войск и фактическому окончанию Гражданской войны на территории бывшей Российской империи.
Части Народно-революционной армии Дальневосточной Республики на марше. Фото: РИА Новости Части Народно-революционной армии Дальневосточной Республики на марше. Фото: РИА Новости
Части Народно-революционной армии Дальневосточной Республики на марше. Фото: РИА Новости

Командир белых генерал Молчанов рассчитывал держать оборону до весны, поначалу понадеявшись на помощь амурских казаков. Другой его надеждой был укрепрайон, созданный под руководством полковника Аргунова вокруг сопки Июнь-Корань. Укрепления протянулись между реками Амур и Тунгуска и выглядели так внушительно, что даже получили название "дальневосточный Верден" - по аналогии с оборонительным рубежом во Франции, где задержали наступательный порыв немцев.

Первой неприятностью для белых стал отказ казаков поднять восстание. Они даже не приняли присланное Молчановым оружие. Другая неприятность заключалась в практическом прекращении союзниками-японцами материально-технической помощи. А положение белопостанцев было тяжелым: плохо было не только с продовольствием, но и с боеприпасами. Войска же ДВР, напротив, получали боеприпасы и оружие в достатке с окрестных заводов, хотя продовольственный вопрос в НРА тоже стоял остро. Кроме того, НРА получила подкрепление в виде тысячного отряда коммунистов, командиров, присланных из Москвы, а также партизанских отрядов.

Противоборствующие силы сошлись у станции Волочаевка близ Хабаровска. Несмотря на 35-градусный мороз отряды НРА решили пойти на штурм укреплений белых. Для этого они разделились на две группы: одна штурмовала Волочаевку, вторая же пошла в обход через села Верхнеспасское, Нижнеспасское и Казакевичево, чтобы ударить по белоповстанцам с тыла. У НРА было преимущество в численности - в полтора раза больше, чем у белых. Обе стороны имели по три бронепоезда, но у красных были еще два танка. Также они обладали решающим преимуществом по артиллерии (в 2,5 раза), и особенно - по пулеметам (в 4,6 раза).

8 февраля штурмовые колонны НРА пошли в атаку, одновременно разрушая инженерные сооружения и проволочные заграждения белых. В это время красные партизаны из отряда Шевчука проводили диверсии на железной дороге. Чтобы прекратить их, белоповстанцы вынуждены были отправить один из бронепоездов для рассеивания "народных мстителей", ослабив свою оборону.

Фото: wikimedia.org
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Тем не менее, первые два дня сражения весомых результатов красным не принесли. И 10 января они начали штурм одной из господствующих высот - укрепленной сопки Лумки-Корань. Здесь им также пришлось под пулями убирать проволочные заграждения, и атака закончилась провалом. Кроме того, силы НРА потеряли оба танка.

Лучше шли дела у второй группы красных, которая двигалась в обход, чтобы ударить белым с тылу. К 11 февраля она заняла села Верхнеспасское, Нижнеспасское и Казакевичево, тем самым выполнив поставленную перед ней задачу. Более того, теперь ничего не мешало перейти в решительное наступление. В этот же день состоялась артиллерийская дуэль, в которой с обеих сторон участвовало по два бронепоезда.

На следующие день, 12 февраля в 8 утра силы НРА начали генеральный штурм "Дальневосточного Вердена". Наступая вдоль железной дороги при поддержке бронепоездов, красные уже к 10 утра овладели Волочаевкой. Одновременно вторая группа войск НРА ударила по Поволжской бригаде белых. В результате белоповстанцы отступили по всему фронту, 14 февраля без боя оставив Хабаровск. Затем они ушли в Приморье, где вскоре были окончательно разгромлены.

Фото: снимок из фонда Архангельского краеведческого музея
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В Советской России впоследствии эти события были воспеты в стихах, музыкальных произведениях, в живописи, кино и в скульптуре. Создавалось впечатление, что у Волочаевки сражались большие армии, и силы ДВР совершили грандиозный подвиг. В реальности же это было столкновение сравнительно небольших группировок: около 7,5 тысяч человек со стороны красных и менее 5 тысяч - со стороны белых. Это лишний раз говорит о том, что в Гражданской войне действовали только политически активные силы, а основное население выступало пассивным наблюдателем.

Примечательно, что бои под Хабаровском способствовали заметному карьерному взлету Василия Блюхера, будущего маршала Советского Союза, впоследствии объявленного японским шпионом и умершего после жестоких пыток в тюрьме НКВД 9 ноября 1938

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