Дальневосточный Верден: как проходила Волочаевская операция

100 лет назад, 5 февраля 1922 года под Хабаровском Народно-революционная армия Дальневосточной республики (НРА ДВР) начала наступательную операцию, которая привела к полному разгрому белоповстанческих войск и фактическому окончанию Гражданской войны на территории бывшей Российской империи.

Командир белых генерал Молчанов рассчитывал держать оборону до весны, поначалу понадеявшись на помощь амурских казаков. Другой его надеждой был укрепрайон, созданный под руководством полковника Аргунова вокруг сопки Июнь-Корань. Укрепления протянулись между реками Амур и Тунгуска и выглядели так внушительно, что даже получили название "дальневосточный Верден" - по аналогии с оборонительным рубежом во Франции, где задержали наступательный порыв немцев.

Первой неприятностью для белых стал отказ казаков поднять восстание. Они даже не приняли присланное Молчановым оружие. Другая неприятность заключалась в практическом прекращении союзниками-японцами материально-технической помощи. А положение белопостанцев было тяжелым: плохо было не только с продовольствием, но и с боеприпасами. Войска же ДВР, напротив, получали боеприпасы и оружие в достатке с окрестных заводов, хотя продовольственный вопрос в НРА тоже стоял остро. Кроме того, НРА получила подкрепление в виде тысячного отряда коммунистов, командиров, присланных из Москвы, а также партизанских отрядов.

Противоборствующие силы сошлись у станции Волочаевка близ Хабаровска. Несмотря на 35-градусный мороз отряды НРА решили пойти на штурм укреплений белых. Для этого они разделились на две группы: одна штурмовала Волочаевку, вторая же пошла в обход через села Верхнеспасское, Нижнеспасское и Казакевичево, чтобы ударить по белоповстанцам с тыла. У НРА было преимущество в численности - в полтора раза больше, чем у белых. Обе стороны имели по три бронепоезда, но у красных были еще два танка. Также они обладали решающим преимуществом по артиллерии (в 2,5 раза), и особенно - по пулеметам (в 4,6 раза).

8 февраля штурмовые колонны НРА пошли в атаку, одновременно разрушая инженерные сооружения и проволочные заграждения белых. В это время красные партизаны из отряда Шевчука проводили диверсии на железной дороге. Чтобы прекратить их, белоповстанцы вынуждены были отправить один из бронепоездов для рассеивания "народных мстителей", ослабив свою оборону.

Тем не менее, первые два дня сражения весомых результатов красным не принесли. И 10 января они начали штурм одной из господствующих высот - укрепленной сопки Лумки-Корань. Здесь им также пришлось под пулями убирать проволочные заграждения, и атака закончилась провалом. Кроме того, силы НРА потеряли оба танка.

Лучше шли дела у второй группы красных, которая двигалась в обход, чтобы ударить белым с тылу. К 11 февраля она заняла села Верхнеспасское, Нижнеспасское и Казакевичево, тем самым выполнив поставленную перед ней задачу. Более того, теперь ничего не мешало перейти в решительное наступление. В этот же день состоялась артиллерийская дуэль, в которой с обеих сторон участвовало по два бронепоезда.

На следующие день, 12 февраля в 8 утра силы НРА начали генеральный штурм "Дальневосточного Вердена". Наступая вдоль железной дороги при поддержке бронепоездов, красные уже к 10 утра овладели Волочаевкой. Одновременно вторая группа войск НРА ударила по Поволжской бригаде белых. В результате белоповстанцы отступили по всему фронту, 14 февраля без боя оставив Хабаровск. Затем они ушли в Приморье, где вскоре были окончательно разгромлены.

В Советской России впоследствии эти события были воспеты в стихах, музыкальных произведениях, в живописи, кино и в скульптуре. Создавалось впечатление, что у Волочаевки сражались большие армии, и силы ДВР совершили грандиозный подвиг. В реальности же это было столкновение сравнительно небольших группировок: около 7,5 тысяч человек со стороны красных и менее 5 тысяч - со стороны белых. Это лишний раз говорит о том, что в Гражданской войне действовали только политически активные силы, а основное население выступало пассивным наблюдателем.

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