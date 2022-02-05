Эксперт Минздрава рассказала, как самостоятельно сократить риск рака

Человек способен самостоятельно сократить риск развития рака почти на 70%. Об этом рассказала внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова, сообщает ТАСС.

По ее словам, следует лишь придерживаться здорового образа жизни с правильным питанием, отказом от курения и употребления алкоголя.

"Речь идет о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек, которые вносят самый большой вклад не только в развитие онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания", - отметила Дроздова.

Так, врач привела в пример ряд исследований, показавших, что онкологические заболевания может спровоцировать употребление продуктов, не прошедших глубокую обработку, в частности, мясных и колбасных изделий.

"В рацион лучше внести как можно больше овощей и фруктов. В сутки полезно употреблять до 400 граммов таких продуктов", - считает Любовь Дроздова.

Также врач напомнила о необходимости регулярно проходить диспансеризацию и медосмотры. По ее словам, российская программа диспансеризации позволяет обнаружить онкологическое заболевание в самом начале, что значительно повышает шансы на успех в борьбе с раком.