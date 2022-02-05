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05.02.2022 22:05
Рубрика: В мире

Эмир Кустурица пообещал содействовать деятельности РГО в мире

Текст: Александр Борисов ( Белград)
Фото: пресс-служба Центра РГО в Сербии Фото: пресс-служба Центра РГО в Сербии
Фото: пресс-служба Центра РГО в Сербии

В Белграде прошло заседание попечительского совета Центра Русского географического общества (РГО) в Сербии, в рамках которого всемирно известный режиссер Эмир Кустурица пообещал оказывать всестороннюю поддержку любым международным инициативам организации. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в пресс-службе РГО.

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Участники мероприятия обсудили итоги работы Центра в 2021 году и планы на 2022 год, а также утвердили состав его попечительского совета на период до 2026 года: единогласным решением председателем Совета избрали главу компании "Сербиягаз" Душана Баятовича, его заместителем - вице-президента РГО Владимира Колосова. Также в него вошли Эмир Кустурица, Бранислав Груич, Слободан Сречкович, Деян Павлович, Радойка Ковач, Божана Остоич, Миленко Цицмил.

В беседе с корреспондентом "РГ" руководитель Центра, вице-президент Сербского географического общества Миролюб Милинчич рассказал, что "работа Центра представляет только один малый сегмент многовековых и совместных усилий наших народов и двух государств в целях сохранения и развития двусторонних отношений, чтобы этот мир сделать лучше для всех нас". "17 октября 2016 года состоялось официальное открытие Центра со стороны президента Сербии Томислава Николича, а 17 февраля 2017 года сформирован Попечительский совет Центра во главе с Душаном Баятовичем, - сообщил ученый. - За это время мы реализовали многочисленные программы". Он выразил уверенность, что "это только начало нашего пути, который будет длительным и посвящен сближению молодежи, академического сообщества, предпринимателей и других людей, выступающих за развитие дружеских связей между Сербией и Россией". "Мы намерены расширять свою деятельность в Сербии и окружающих ее странах, планируя стать региональным центром, значимым на Балканах и в Европе", - резюмировал профессор.

Напомним, что в феврале 2021 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина "За большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур народов России и Сербии" медалью Пушкина были награждены Душан Баятович и Миролюб Милинчич.

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