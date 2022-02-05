Эпидемиолог: Штамм "дельта" вряд ли снова станет доминирующим

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что штамм "дельта" коронавируса вряд ли снова станет доминирующим. По ее словам, которые приводит "Интерфакс", этот вариант ушел далеко на второй план.

"Омикрон" становится доминирующим, и это отчетливо прослеживается на протяжении наблюдения за ним с момента того, когда пошла достаточно активная местная передача инфекции после новогодних праздников", - сказала Пшеничная.

Специалист полагает, что в течение ближайших 3-5 месяцев люди, перенесшие "омикрон", будут менее восприимчивы к "старым" вариантам коронавируса. Однако, по словам эпидемиолога, по приходу нового варианта коронавируса есть риски заболеть, если не защищаться при помощи вакцинации.