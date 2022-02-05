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05.02.2022 13:04
Рубрика: Общество

Эпидемиолог: Штамм "дельта" вряд ли снова станет доминирующим

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Центр "Вектор"/ РИА Новости Фото: Центр "Вектор"/ РИА Новости
Фото: Центр "Вектор"/ РИА Новости

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что штамм "дельта" коронавируса вряд ли снова станет доминирующим. По ее словам, которые приводит "Интерфакс", этот вариант ушел далеко на второй план.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Омикрон" становится доминирующим, и это отчетливо прослеживается на протяжении наблюдения за ним с момента того, когда пошла достаточно активная местная передача инфекции после новогодних праздников", - сказала Пшеничная.

Специалист полагает, что в течение ближайших 3-5 месяцев люди, перенесшие "омикрон", будут менее восприимчивы к "старым" вариантам коронавируса. Однако, по словам эпидемиолога, по приходу нового варианта коронавируса есть риски заболеть, если не защищаться при помощи вакцинации.

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