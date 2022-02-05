Эрдоган и его супруга заразились "омикроном"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга Эмине получили положительные тесты на коронавирус. Эрдоган уточнил, что заразился именно штаммом "омикрон". Об этом он написал в субботу, 5 февраля, в своем телеграм-канале.

"Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант "омикрон", - написал турецкий лидер. Он также добавил, что болезнь переносится легко.