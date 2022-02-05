Юрист рассказала, как можно купить дешевое жилье

Юрисконсульт агентства недвижимости Анастасия Ромашова рассказала, как приобрести жилье дешевле рынка. По ее словам, с хорошей скидкой можно купить квартиры, которые выставлены на торги из-за банкротства владельца, сообщает "Прайм".

Как рассказала юрист, недвижимость выставляется на торги после решения суда по признанию человека банкротом. При этом стартовую цену недвижимости определяет оценочная комиссия. И, как правило, первоначальная стоимость ниже рынка.

"Покупателю нужно запастись порцией терпения, так как придется регулярно и внимательно мониторить площадки залоговых аукционов в ожидании "своего" объекта. Таких площадок много. Кроме того, банки могут размещать эти объекты на собственных сайтах, на собственных площадках, на общедоступных интернет-классифайдах (ЦИАН, "Авито" и др.)", - рассказала Анастасия Ромашова.

Однако при этом следует обратить внимание на важные нюансы, а именно - сняты ли бывшие хозяева квартиры с учета и проживают ли они там физически.

"Если люди в квартире состоят на регистрационном учете, иными словами, прописаны, то снять их с учета можно только по решению суда. Для этого потребуется нанимать адвоката, а это дополнительные расходы и время", - отметила юрист.