Израиль запретил поставки своего оружия из Прибалтики на Украину

Власти Израиля приняли решение запретить странам Прибалтики поставлять имеющееся у них оружие израильского производства на Украину. Об этом сообщил портал Breaking Defense.

Источник рассказал порталу, что требование было выдвинуто еще в конце прошлого года. Согласно публикации, Тель-Авив опасается, что Вильнюс, Рига и Таллин, которые ранее закупили израильские комплексы ПТРК "Спайк", могут передать их Киеву. Кроме того, источник добавил, что Латвия обладает наиболее разнообразным арсеналом оружия, которое было произведено в Израиле.

Отмечается, что решение Тель-Авива связано с тем, что он не хочет портить отношения с Москвой ради возможности продолжать свои действия на территории Сирии.

Ранее Вашингтон дал добро странам Балтии на передачу своего вооружения Киеву, вместе с тем Берлин, наоборот, запретил подобные операции. В середине января Великобритания приняла решение расширить свою военную помощь Украине, предоставив ей противотанковое оружие. Также свою помощь Киеву решила оказать Варшава.