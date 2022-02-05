Как защитить христиан Африки и Ближнего Востока

Одним из центров гонений на христиан стала сегодня Африка. Изгнания из храмов, из домов и даже убийства стали во многих африканских странах всячески замалчиваемой страшной обыденностью, говорили в пятницу, 4 февраля, участники онлайн-конференции "Русская православная церковь: защищая христиан Африки и Ближнего Востока".

Православные христиане в Африке - их вера, их храмы, их службы. Фото: Telegram-канал Патриаршего экзарха в Африке.

- Каждый пятый христианин на этом континенте подвергается преследованиям, каждый год тысячи африканских христиан лишаются жизни за веру в Иисуса Христа, - сказал, открывая конференцию, глава Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, Русская православная церковь сегодня рассматривает противодействие преследованиям на религиозной почве в качестве одной из своих основных задач на международной арене. И на протяжении уже многих лет оказывает поддержку гонимым христианам в разных регионах мира, в том числе и в Африке.

Неоднократные призывы не оставлять без внимания проблемы христиан в африканских странах звучали из уст Патриарха Московского всея Руси Кирилла. Только в последний год эта тема неоднократно поднималась Церковью и на международном саммите по вопросам религиозной свободы Вашингтоне, и на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым.

Работа Московского патриархата на африканском континенте сегодня касается и информационной поддержки гонимых христиан, и проектов по оказанию им гуманитарной помощи. Этим в частности занимается Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России

Поддержка РПЦ преследуемым христианам оказывается вместе с христианскими церквями континента, в том числе крупнейшими из них - Коптской и Эфиопской.

В Эфиопии необходима поддержка христиан, оказавшихся в сложном положении из-за действий экстремистских группировок.

Митрополит Иларион напомнил, о том, как патриарх Кирилл лично выступил в защиту христиан подвергшимся атакам в центре и на Западе Эфиопии, и его голос был услышан. По его словам, в Эфиопии с огромной благодарностью относятся и к президенту России, и к патриарху Кириллу.

Но наиболее тяжелая ситуация сейчас у христиан, проживающих в регионе Африки южнее Сахары. Самое бедственное положение в Нигерии, где происходит 79 процентов всех убийств христиан. Нигерийские же власти об этом либо не знают, либо скрывают, подчеркнул митрополит Иларион. С 2014 по 2019 годы там было убито террористической организацией не менее 7000 человек. А в конце февраля 2021 года было похищено около 300 школьниц, которых удалось освободить (вероятно, за выкуп).

Православные христиане в Африке - их вера, их храмы, их службы. Фото: Telegram-канала Патриаршего экзарха в Африке

Демократическая республика Конго, Уганда, Камерун, Кения, Мозамбик, нападения в центральной части Мали, в Буркина-Фасо, тяжелая ситуация в Ливии, и особенно тяжелая в Нигерии - так выглядит африканская карта христианских бедствий.

В Ливии, например, не осталось ни одной христианской церкви.

- Я приехал в Африку буквально только месяц назад, - рассказал на конференции Патриарший экзарх Африки, митрополит клинский Леонид, - но нам уже удалось создать две группы по изучению нарушений прав и свобод христиан.

По его словам, от 1,3 миллиарда христиан Африки может ничего не остаться, ведь осталась же в Ираке после американского вторжения в него только десятая часть христиан.

Поскольку во многих африканских странах люди часто живут за порогом бедности, то Русской православной церкви приходится нести там и духовное, и гуманитарное, и социальное служение одновременно.

Но самое главное - преследование христианских священников и их детей по надуманным причинам, изгнание их из домов и храмов не должны проходить незамеченными, считает митрополит Леонид.

Массовые нападения на христианские поселки, школы, приюты, и их полное уничтожение, по словам секретаря ОВЦС по международным отношениям, иеромонаха Стефана (Игумнова) не исчерпывают картину бедствий, надо еще учитывать гибель людей от голода и в лагерях.

Отдельная статья, по его словам, - нападения на христианских девочек, которых похищают и заставляют принимать ислам под угрозой убийства.

В Нигерии атаки происходят чуть ли не ежедневно, много захваченных в плен людей, за которых террористы требуют десятки, а то и сотни тысяч долларов выкупа. Регулярно убивают баптистских, методистских, католических священников. При этом, ко всеобщему удивлению, в прошлом году Нигерия была исключена из списка стран, где имеются религиозные гонения. Зато туда постарались включить Россию.

Сложная ситуация на северо-востоке Конго - это сейчас арена нападений террористов и истребления христиан. Христианам тяжело в Уганде и Кении. В Кении захватывают автобусы, разделяют пассажиров на мусульман и христиан и убивают последних. В Уганде нападают на пасторов, похищают и убивают христиан, особенно если узнают, что они бывшие мусульмане, рассказывает о. Стефан.

Сейчас это перекинулось на юг Африки, но в Мозамбике, в отличие от Нигерии власти все-таки что-то пытаются сделать.

Убийства на африканском континенте обычно происходят варварские - убивают мачете, отрезают головы. Дети уничтожаются, как взрослые, без оглядок на то, что это дети.

При этом, по словам игумена Стефана известно, что действия террористов на севере Мозамбика поддерживаются международными силами.

В Мали отмечены замечены нападения на христианские благотворительные организации.

Террористы стали проникать и в Буркина Фасо, долгие годы жившую мирно. Сложная ситуация с преследованием христиан в Сомали. Там христиан почти не осталось, либо они существуют тайно, потому что при признании себя христианами их ждет мучительная гибель.

Уже в 2022 году в Кении убито 6 христиан, в Нигерии похищен 1 человек. Были похищены 22 девочки и некоторые из них погибли, но об этом, по словам игумена Стефана, никто не говорит.

Насилия над христианами происходят и в Нигере. В Либерии погибли 20 человек, в том числе 11 детей и беременные женщины.

Новый признак гонений - экстремисты нападают на собрания и религиозные торжества.

По словам мирополита Леонида, ОВЦС тщательно собирает такую информацию, о ней говорят на всех возможных публичных площадках, но часто ее "не слышат", "считая, что Африка этакий глубокий колодец - провалишься и все".

Православные христиане в Африке - их вера, их храмы, их службы. Фото: Telegram-канала Патриаршего экзарха в Африке

По словам митрополита Леонида, сегодня надо сделать ставку и на международные организации по защите прав и свобод, и отрабатывать механизмы защиты. Интересно, отметил он, что неизвестны случаи, чтобы группы христиан нападали на представителей других религий и лишали их жизни за их религиозную принадлежность…

По его словам, патриаршему экзархату в Африке предстоит "очень тяжелый путь" уже в ближайшие 3-4 месяца. При этом он гордится отношениями, установленными в Африке, например, со знаменитым исламским университетом Каира аль-Азхар. Контакты с мирным исламом и высокобразованными мусульманами континента - очень важный ресурс. Радикальные исламистские группировки резко отличаются в словах и действиях от того, что проповедует мирный ислам.

Отец Стефан Игумнов также напомнил об опыте Сирии, где традиционные мусульмане и христиане не враждовали.

По словам митрополита Леонида, многие африканские христиане мало знают свою веру, и экзархат разработал три ступени катехизации. Русская церковь будет строить в Африке школы и богадельни, медицинские центры и фельдшерские пункты, на это от благотворителей, по словам экзарха, уже поступило 1,3 миллиарда рублей. Потребуются и люди, желающие миссионерски и в гуманитарных миссиях потрудиться на африканском континенте.

Пока шла конференция, пришел вопрос: могут ли ученики православных духовных школ послужить в Африке, и на него был дан ответ: да.

Уже известно, что тема гонений на христиан будет подыматься на готовящейся в этом году встрече Святейшего патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском. Она была главной и в их разговоре в Гаване. Но сегодня ситуация уже другая, по словам игумена Стефана, сейчас половина повестки Всемирного совета церквей посвящена темам защиты христиан, в том числе и в Африке. По его словам, это произошло не без влияния Русской церкви.

Митрополит Леонид напомнил об экономической подоплеке африканских сюжетов. На континенте, по его словам, находится половина мировых запасов природных ресурсов, важных для развития высоких технологий. Но международным разработчикам этих ресурсов иногда важно замалчивать серьезные конфликты и трагедии, связанные с гонениями на христиан. Он напомнил, что несмотря на глобальные проблемы, дело христиан - нести тепло, добро и любовь.