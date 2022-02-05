Кардиолог назвала незаменимый продукт для чистых сосудов

Один из самых частых вопросов пациентов к кардиологам заключается в том, как очистить сосуды от холестериновых бляшек. Последние, как известно, провоцируют атеросклероз, напрямую связанный с развитием инфаркта.

"Ровно половина всех смертей на планете возникает из-за того, что в сосудах растут холестериновые бляшки. Потом они лопаются, возникает тромбоз, сердечно-сосудистые катастрофы. Проблема крайне серьезная", - отметила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своем аккаунте на YouTube.

Чтобы поддерживать нормальное состояние сосудов, важно практиковать физические нагрузки, избегать стрессов, вовремя принимать лекарства и обследоваться, а также, что особенно важно, на протяжении всей жизни придерживаться несложных правил кардиопитания. По словам врача, продуктами, которые рекомендуется включить в ежедневный рацион, являются растительные масла с омега-3 жирными кислотами, но только холодного отжима. То есть, те, которые не переносят нагрева и добавляются в уже готовые блюда. Врач посоветовала отдать предпочтение льняному и конопляному маслам. Также специалист выделила масла грецкого и кедровых орехов. По словам специалиста, в отсутствие в широком доступе морской рыбы растительное масло является незаменимым продуктом для россиян.

"Льняное масло лучше всего добавлять в каши, супы, салаты и выпечку. Продукт доступный и успешно конкурирует по своим свойствам с оливковым маслом. Омега-3 жирные кислоты из масла это то, что нам с вами необходимо, ведь мы в России едим очень мало жирной рыбы. Доступная нам рыба из прудов и искусственных водоемов лишена тех полезных свойств, которые есть у рыбы из северных морей", - объяснила кардиолог.

Врачи предупреждают, что в молодом и среднем возрасте атеросклероз существует скрытно, бессимптомно, проявляя себя болями, аритмией, развитием инфаркта и инсульта уже после 40-50 лет.

Подчеркивается, что при возникновении проблем со здоровьем не нужно заниматься самолечением - обратитесь к врачу.