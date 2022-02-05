"Коса", "Топи", "Вертинский": кому вручат премию в области веб-индустрии

Конец февраля - начало марта - время, когда по традиции последних лет вручаются сразу несколько премий, каждая из которых имеет отношение к проектам, что появляются в интернете. Первой в этом году объявила номинантов IV Национальная премия в области веб-индустрии. Сделала она это вместе с партнером - социальной сетью "ВКонтакте". Все финалисты попали в список за достижения в 2021 году.

Национальная премия в области веб-индустрии в 2022 году включает в себя новые номинации. Например, теперь она вручается и за продвижение сериалов. Всего на премии - 21 номинация, а также вручат специальные призы. Два спецприза - от генерального партнера премии VK: приз за "Лучший саундтрек сериала" (голосование пройдёт в сообществе VK Музыки и начнется 11 февраля) и и награда за "Лучший социальный проект по мнению VK".

Сама торжественная церемония вручения наград IV Национальной премии в области веб-индустрии состоится 19 февраля. Прямую трансляцию эксклюзивно проведут партнеры - в сообществе https://vk.com/insidevk.

Кто же вошел в список финалистов? Начнем с номинации "Онлайн-событие года". В шорт-листе - производство первого российского сериала по заказу крупнейшего мирового стриминга Netflix - "Анна К.", рост интереса к корейскому контенту на фоне мирового успеха "Игры в кальмара", победа нашей команды Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2, Telegram-канал Вячеслава Володина и запуск онлайн-кинотеатра Kion.

Далее самый популярный жанр - сериалы, как те, что производят российские онлайн-платформы, так и независимые. Для них - премия внутри премии "PROконтент". Всего претендуют на победу 55 российских сериалов. Среди них - "Вампиры средней полосы", "Контейнер", третий сезон сериала "Содержанки", "Пингвины моей мамы", "Happy End", "Струны", "Регби", "Пищеблок", "Коса", "Джетлаг", "Выжившие", "Хрустальный", "Клиника счастья", "Пропавшая", "Топи", "Секреты семейной жизни", "Чикатило", "Вертинский" и многие другие. В категории "Лучший веб-сериал" представлены независимые веб-проекты, ставшие событием в минувшем году: "Полицейский с YouTюба" с блогером Андреем Борисовым, третий выпуск популярного веб-сериала "Внутри Лапенко", "Френдзона", второй сезон "Миллионера из Балашихи", экологический веб #Несвалка, технологический - "Марта" и другие. В этом году - также, как и в предыдущем - сериалы получат награды в трех категориях: "Лучший веб-сериал", "Лучший интернет-сериал до 24 минут" и "...более 24 минут". Победителей в этих номинациях выберет жюри прессы, состоящее из известных журналистов и кинокритиков - в том числе в нем работает автор этой статьи, обозреватель "РГ" Сусанна Альперина. Выбирать лучших во всех категориях будут представители российской индустрии.

В связи с возросшим интересом аудитории к сериалам, в премию добавлены следующие номинации: "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучший актер".

В номинации "Лучший режиссер онлайн-проекта/сериала" представлены авторы главных сериальных хитов прошлого года - Андрей Прошкин ("Выжившие"), Наталья Мещанинова ("Пингвины моей мамы"), Авдотья Смирнова ("Вертинский"), Антон Маслов ("Вампиры средней полосы"), Евгений Сангаджиев ("Happy End"), Владимир Мирзоев ("Топи"), Максим Свешников ("Контейнер") и другие, а также режиссеры независимых веб-сериалов - Акаки Сахелашвили ("Полицейский с YouTюба"), Сергей Васильев ("Birchpunck") и другие.

В номинации "Лучшие Актриса/Актер" - звезды российских сериалов: Светлана Ходченкова, Алена Михайлова, Лена Тронина, Дарья Мороз, Юрий Стоянов, Андрей Бурковский, Максим Лагашкин, Алексей Филимонов, Артем Ткаченко, Евгений Цыганов, Иван Янковский, Александра Урсуляк, Любовь Толкалина, Дмитрий Нагиев и многие другие.

В этом году, как и говорилось выше также будут награждать за продвижение сериалов. В разделе "PROдвижение" будут отмечены команды и отдельные специалисты, которые работали над промо-кампаниями многосерийных фильмов.

В рамках "PROдвижения" будут вручены награды за лучший постер сериала, лучший трейлер сериала, лучший фильм о фильме, лучшая digital-кампания, лучший SMM-контент, лучшая PR-кампания сериала, лучшее оффлайн-мероприятие, а также награда за актуализацию социальной повестки (Social Impact Entertainment). Среди номинантов - кампании ключевых платформ Kion, Моrе TV, Start, Premier, Ivi, Amediateka, Кинопоиск, Okko, а также интересные кейсы студий On/Off Pro, Bubble studios, Art Pictures Motion, Prospect Production и другие.

В номинации "Лучшее развлекательное шоу" на премии веб-индустрии в этом году бороться за победу будут более 30 самых популярных российских YouTube-проектов. Среди них Comment Out, Подземелья Чикен Карри, Самый умный комик, Плохие песни, Королевские кобры, Контакты, Кажется нащупал, Мне смешно, "Читка", "Русский космопоезд" совместно с BadComedian и другие.

В номинации "Лучший документальный проект" в этом году 26 претендентов на награду (в прошлом году их было 14). Среди них такие проекты, как: "Девяностые", "Крепость. История российского кризиса", "Якутия. Пожары", "Паруса мира" и "Ничего личного" и другие.

В номинации "Интервьюер года" - обладатель этого приза в прошлом году Ксения Собчак, Юрий Дудь, Катерина Гордеева, Николай Солодников, Надежда Стрелец, Ирина Шихман, Елизавета Осетинская, Галина Юзефович, Алена Жигалова и другие.

В категории "Онлайн-тревел проект года" - двукратный обладатель этого приза Антон Птушкин, проект "The Люди", тревел-блогер Варламов, тревел-канал "Хочу домой: Путешествия, в которые вы не поедете", "Съедобное/Несъедобное" Михаила Ширвиндта и другие.

В номинации "Удачный год. Персона" - Эльдар Джарахов, Александр Гудков, Моргенштерн, Евгения Медведева, Владимир Маркони и Даня Милохин.

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.