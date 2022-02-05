Ле Пен пообещала французам выход из НАТО в случае ее избрания президентом

Франция выйдет из НАТО в случае победы на президентских выборах Марин Ле Пен, кандидата в президенты от правой партии "Национальное объединение". Она заявила об этом в Реймсе на встрече со своими избирателями​​​.

"Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков, - передает РИА Новости ее слова. - Поэтому мы выйдем из объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты".

Она также предложила заменить Евросоюз на Европейский альянс наций.

"Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место в Совете Безопасности, - заявила Ле Пен. - В Европе мы реформируем Европейский союз, чтобы заменить его Европейским альянсом наций".