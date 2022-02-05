МИД назвал кампанию против России способом недобросовестной конкуренции

Кампания в западных СМИ по якобы готовящемуся "вторжению" России на Украину является способом ведения борьбы в условиях, когда законными способами конкуренцию никак не выдержать. Тогда применяется ставший уже классическим подход информационно-политического давления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Радио России".

По ее словам, сейчас это стало уже мировой кампанией под лозунгом якобы российской готовящейся "агрессии" в отношении Украины. "Логики нет, фактов нет, есть большое количество фейков, дезинформации, откровенного сумасшествия, помноженного, мне кажется, на какой-то бред", - характеризует обстановку Захарова

Обострение в западных СМИ связано также с проведением Олимпиады в Китае. Так бывает, когда Олимпийские игры проходят "не в тех странах", которые одобряет Запад, заключила официальный представитель МИД РФ.