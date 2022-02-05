Митрополит Иларион рассказал, когда не нужно крестить детей

Когда не стоит крестить ребенка? Когда родители не готовы воспитывать его в православии. Об этом в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" сказал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

- Если родители не хотят воспитывать ребенка в православной вере, то крестить его, к сожалению, не следует, - подчеркнул он. - Потому что крещение - это не какой-то магический акт. Нельзя крестить ребенка для того, чтобы он, например, не болел, или по каким-то иным причинам. Ребенка крестят, чтобы его воспитать в православной вере.

Вспомнив, как в советское время бабушки тайно от родителей крестили детей, он отметил, что они часто воспитывали детей в православии. Но сейчас, по словам митрополита Илариона, "не такое время, когда можно воспитывать детей тайно, и все тайное всегда становится явным".

Отвечая на вопрос телезрительницы, стоит ли ей, как бабушке, крестить ребенка, когда родители того не хотят, он сказал: "Если вы как бабушка готовы взять на себя воспитание ребенка в православной вере, то вы можете договориться со священником, чтобы он его крестил. Но вы тогда можете оказаться в конфликте с вашим зятем, с вашей дочерью: об этом нужно тщательно подумать".