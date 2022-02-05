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05.02.2022 17:34
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион: Святая вода не должна и не может продаваться в храмах

Текст: Елена Яковлева
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Святая вода не может продаваться в православных храмах. А если где-то есть подобные случаи, прихожанам стоит сообщить об этом местному правящему архиерею, сказал ОВЦС Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион, выступая сегодня в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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- Я в первый раз слышу о том, чтобы продавалась святая вода, - сказал архиерей. - Я думаю, что если где-то продается святая вода, то вам следует написать жалобу местному архиерею, он разберется и поставит на вид священнику.

Вопрос ему задал один из слушателей телепрограммы из Свердловской области, попросивший прокомментировать, почему в храмах продаются различные товары и даже святая вода. Митрополит Иларион объяснил, что свечи продаются в церквях потому, что через их покупку верующие делают пожертвования на храм. Приходы не могут существовать без таких пожертвований.

Но при этом церковные таинства, подчеркнул митрополит Иларион, не совершаются за деньги. По его словам, во многих храмах сложилась практика "рекомендуемых пожертвований" за совершение той или иной службы, в том числе и таинств - крещения, венчания. Но если человек не в состоянии заплатить эту сумму, то это отнюдь не значит, что его или его ребенка не покрестят.

- Здесь нужно, конечно, во всех подобных случаях договариваться со священником, - сказал митрополит, - но таинственная жизнь Церкви не поставлена на коммерческую основу: вы можете прийти в храм на исповедь, вы можете причаститься, вы можете участвовать полноценно в церковной жизни и при этом быть свободными от каких-либо финансовых обязанностей по отношению к Церкви.

Общество Религия

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