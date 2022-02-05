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05.02.2022 19:52
Рубрика: В мире

На Украине мужчину осудили на 5 лет условно за публикацию цитат Ленина и Сталина

Текст: Дмитрий Кулемякин

Представители украинского суда приняли решение приговорить мужчину к 5 годам заключения условно за то, что он публиковал цитаты Ленина и Сталина на своей странице в социальной сети "Одноклассники". Решение Чаплинского районного суда Херсонской области были опубликовано на странице Единого государственного реестра судебных решений.

Фото: Gints Ivuskans / AFP
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"Определить наказание в виде 5 лет лишения свободы", - говорится в решении суда, но отмечается, что обвиняемый освобождается от наказания, поскольку он признал свою вину. Ему назначили испытательный срок на 2 года.

По данным суда, житель Херсонской области в период с 2018 по 2020 годы публиковал на своей странице в социальной сети "символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии".

В 2014 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, согласно которому в стране была запрещена советская символика, были санкционированы снос памятников и переименование отдельных топографических объектов.

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