Парламент выразил недоверие правительству Черногории

Парламент Черногории выразил недоверие кабинету министров во главе со Здравко Кривокапичем. Это стало известно по итогам открытого голосования депутатов Скупщины.

"Проголосовали 54 депутата. За недоверие - 43 депутата, против - 11 парламентариев", - цитирует РИА Новости председателя заксобрания Алекса Бечич, который и объявил от лица Скупщины недоверие 42-му правительству Черногории.

Голосование проводилось открыто. На соответствующий вопрос по отдельности отвечал каждый депутат. При этом заседание транслировалось по ТВ.

Согласно установленной процедуре, теперь в Черногории должна быть назначена дата досрочных выборов. До этого работу продолжит действующий кабинет.