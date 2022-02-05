Продолжается программа по бесплатному скринингу для выявления меланомы

Меланома (рак кожи) - тяжелое, агрессивное онкологическое заболевание. Однако это один из видов рака, которые можно обнаружить при визуальном осмотре поверхности тела - то есть поставить диагноз на ранней стадии. Однако лишь немногим более трети россиян заявили, что считают необходимым обследовать свои родинки - таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенные к Всемирному Дню борьбы с раковыми заболеваниями.

В этом году ВЦИОМ - в рамках проекта по профилактике раковых заболеваний "Живи без страха" - провел опрос об осведомленности россиян о меланоме и отношении к прохождению ранней диагностики.

Опрос показал, что две трети россиян (65%) знают (слышали)про меланому, но только 43% из них смогли объяснить, что это за заболевание и определили его преимущественно верно. Не слышали об этом онкологическом заболевании 35% респондентов. Чаще всего неосведомленность проявляли молодые участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет (64%), а также жители сел и деревень - 47 процентов. И это не очень хороший показатель, поскольку именно молодежь особенно любит загорать и проводит на открытом солнце много времени, не подозревая, что тем самым увеличивает риск возникновения меланомы.

Визуальный осмотр тела и наблюдение за "поведением" родинок очень важны для ранней диагностики. Но только 39% участников опроса подтвердили свое желание пройти бесплатное профилактическое обследование родинок.

Главными причинами возникновения или повышения вероятности появления меланомы участники опроса, которые слышали об этой болезни, назвали: продолжительное нахождение под солнцем (58%), травмы родинок и посещение соляриев (по 48%), солнечные ожоги и наличие родимых пятен - по 40 процентов. Около 36% в числе вероятных причин назвали ослабленный иммунитет. Примерно столько же (33%) уверены, что болезнь передается по наследству.

По мнению профессора Льва Демидова, председателя правления Ассоциации специалистов по проблемам меланомы (Меланома.ПРО), результаты опроса ВЦИОМ продемонстрировали, что проект "Живи без страха" необходим как один из инструментов информирования населения не просто о факте существования онкологических заболеваний, об этом все знают, но поверхностно. Подобные проекты позволяют дать глубокое знание не только о болезни, но и о ее причинах, а главное, о том, как снизить риск заболевания и увеличить шансы на выздоровление.

"Меланома - самый опасный тип онкологического заболевания, на него приходится каждый восьмой случай выявленного рака, - рассказал председатель правления Ассоциации специалистов по проблемам меланомы (Меланома.ПРО), профессор Лев Демидов. - Чем раньше выявлено новообразование, тем легче его вылечить. Для этого требуется вовремя заметить первые признаки болезни и установить верный диагноз".

В то же время, как показал опрос, у многих россиян знания о заболевании, в предотвращении которого главную роль играет сам пациент, довольно поверхностные. Поэтому, отметил Демидов, проекты, подобные программе "Живи без страха" играют важную просветительскую роль, они позволяют дать четкое понимание о причинах заболевания, о его предотвращении, поясняют, как снизить риск и увеличить шансы на выздоровление.

Также эксперт подчеркнул, что необходимо повышать доступность инновационных препаратов для широкого круга пациентов.

В рамках программы "Живи без страха" скрининги по регионам России проходят с 2017 года. В прошлом году были проведены бесплатные скрининговые осмотры смогли пройти жители четырех городов - Челябинска, Златоуста, Магнитогорска и Новосибирска.

"Всего в 2021 году осмотр прошли 3 045 человек, в 26 случаях были обнаружены злокачественные новообразования", - рассказал Александр Кузичев, и.о. руководителя бизнес-юнита "онкология" компании BIOCAD.

В 2022 году, отметил Кузичев, не смотря на продолжающуюся эпидемию коронавирусной инфекции, осмотры продолжатся. На сайте проекта живибезстраха.рф будут опубликованы конкретные города, но уже сейчас известно, что на этот раз скрининговая программа будет выполняться в пяти федеральных округах.