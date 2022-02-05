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05.02.2022 17:33
Рубрика: В мире

Протестующие привезли навоз к парламенту Молдавии

Текст: Дмитрий Кулемякин

Молдавские участники протестных акций против роста цен на газ приняли решение выложить навоз перед зданием национального парламента. Об этом сообщило агентство ТАСС.

По его данным, акции протеста, организаторами которых является оппозиционная партия "Гражданский конгресс", проходят в субботу в Кишиневе. Участники демонстраций призывают власти уйти в отставку, критикуя их за бездействие. "При этой власти страна превращается в средневековую резервацию, где люди вынуждены обогревать жилье кизяком", - заявил один из лидеров демонстрации Юрий Мунтян.

Отмечается, что акции протеста проходят без столкновений с правоохранительными органами. Подобная демонстрация прошла также в конце января.

Агентство ТАСС напоминает, что в январе в Молдавии произошел рост цен на газ и топливо, что вызвало рост недовольства среди граждан.

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