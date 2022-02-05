"Рана" Оксаны Васякиной получила главный литературный "Нос"

В Москве объявили победителей литературной премии "НОС" (Новая словесность). Главный приз получила писательница Оксана Васякина за роман "Рана". Она же забрала награду и в номинации "Приз академии критиков".

"Рана", которая вышла в издательстве "Новое литературное обозрение", стала одной из десяти книг, которые вошли в короткий список премии. За главный приз также боролись Евгения Некрасова ("Кожа"), Алексей Поляринов ("Риф"), Ольга Медведчук ("Три персонажа в поисках любви и бессмертия"), Валерий Печейкин "Злой мальчик", Артем Серебряков ("Фистула"), Андрей Томилов ("Тайга далекая"), Ислам Ханипаев ("Типа я.б.м.") и Иван Шипнигов ("Стрим"), Роман Шмараков ("Алкиной").

Книга "Пленники Амальгамы" Владимира Шпакова стала победителем читательского голосования. К сожалению, Владимир ушел из жизни в октябре 2020, и на церемонии от его имени выступила его вдова.

Еще одна награда досталась Евгении Некрасовой. Ее роман "Кожа" получил премию "Странник/НОС" регионального проекта премии "НОС".