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05.02.2022 17:09
Рубрика: Общество

Философскому факультету МГУ исполнилось 80 лет

Текст: Елена Яковлева

Философскому факультету МГУ исполняется 80 лет. Знатоки удивятся: а как же замыслы Ломоносова или распоряжения времен императрицы Елизаветы? Но речь не о создании с нуля, а о воссоздании в 1941 году отмененного факультета философии. Он был воссоздан в находящемся тогда в эвакуации в Ашхабаде университете, а через два года вернулся в Москву.

Фото: Арина Депланьи / Литературный Институт им. А.М. Горького
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"Если всех философов мире - с факультетами, кафедрами, профессорами - взять и отменить, то на другой день точно ничего не изменится, - сделал шутливо- хулиганское допущение известный журналист и декан Школы ТВ в МГУ Виталий Третьяков. - И через неделю, и через несколько месяцев. Но вот через 2-3 года это начнет проявляться и сказываться".

Потому что, по мнению Виталия Третьякова, именно философы являются носителями "коллективного разума" человечества. "Это только кажется, что журналисты. На самом деле "серое вещество" человечества - это философы".

"Нет, философы будут нужны уже на второй день", - поспорил с ним и.о. декана философского факультета Санкт-Петербургского университета Никита Кузнецов, "поскольку факультеты философии обычно выращивают лучших интеллектуалов страны и мира".

Правда, декан факультета журналистики Елена Вартанова напомнила, что только одна глобальная компания в мире - Google - имеет в своем штатном расписании должность "философа".

На всех выпускников факультета философии явно не хватит, шутит и.о. декана факультета философии Алексей Козырев.

Философам, действительно, не так просто приложить полученные знания на практике. И факультет озабочен этим. Например, поддерживает отношения с компаниями, готовыми брать философов на работу, пусть даже специалистами по подбору персонала и т.п.

Философский факультет МГУ - флагман философского образования в России, а может быть, и в мире. При пожелании к МГУ войти в TOP-100, философский факультет уже занимает 41 место в QS-рейтинге. Более 600 высокорейтинговых публикаций сотрудников факультета за последние 5 лет, 29 кандидатских и две докторские диссертации за последние три года, программа двойных дипломов с Сорбонной, новые магистерские программы (в том числе и такие, как "Моделирование социокультурных процессов", "Религиозный ландшафт Азии", "Биоэтика", "Прикладная этика в сфере цифровой коммуникации и искусственного интеллекта") замечательный факультетский философский журнал "Финиковый компот" - так сегодня выглядят достижения философского факультета.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Наверное, к их числу можно отнести и то, что, как заметила член-корреспондент РАН, профессор Юлия Синеокая, значение факультета сохранилось и тогда, когда "бум интеллектуальный оборвался бумом коммерческим".

Факультет поздравили ректор МГУ Виктор Садовничий, передано приветствие от патриарха Кирилла, его приветствовали коллеги-философы всей страны.

Джазовый пианист Даниил Крамер импровизировал на подаренном факультете фортепиано, а классические музыканты играли Чайковского, подтверждая старую истину, что музыка самое философское из искусств.

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