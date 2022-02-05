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05.02.2022 15:54
Рубрика: Общество

Оперштаб Москвы: Срок лечения COVID-19 сокращается до 7 дней

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает: в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и Приказом Минздрава, срок лечения пациентов с COVID-19 сокращается до 7 дней.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Новые правила о сокращении срока лечения коронавирусной инфекции распространяются только на тех пациентов, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. Горожане, которые заболели до 6 февраля, должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня.

Если пациенту был поставлен диагноз COVID-19 ранее 6 февраля и открыт больничный, то до окончания 14-дневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания.

Если пациенту установлен диагноз COVID-19 с 6 февраля включительно и открыт больничный, то до окончания 7-дневного срока лечения с ним также свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист.

В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю. Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются.

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