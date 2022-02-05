Смоленское предприятие задолжало сотрудникам 40 миллионов рублей

Уголовное дело о невыплате зарплаты возбудили в отношении руководства предприятия в городе Сафонове. Более 700 работников не получают денег с 1 ноября 2021 года.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Смоленской области, сумма задолженности превысила 40 миллионов рублей. По материалам проверки возбуждено уголовное дело.

"Кроме того, Сафоновская межрайонная прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление по факту нарушения сроков выплаты заработной платы", - добавила старший помощник прокурора области Юлия Казакова.