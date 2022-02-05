В Москве отменяют карантин для контактировавших с пациентами с COVID-19

Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что, согласно постановлению Роспотребназдора, с 6 февраля отменена необходимость соблюдения режима изоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19.

Данное постановление распространяется в том числе на тех, кому предписание Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции было выдано ранее.

Если человеку был открыт больничный лист как контактному лицу, он будет автоматически закрыт 7 февраля. Электронный больничный появится в электронной медицинской карте и будет направлен работодателю. Посещать поликлинику для его закрытия не нужно.