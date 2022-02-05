В Москву из Германии экстрадирован разыскиваемый за убийство гражданин

В Москву из Германии сотрудники НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН доставили Артура Озманяна. Его искали 9 лет за убийство в Костромской области.

По версии следствия, летом 2012 года этот гражданин в ночном клубе города Нерехта Костромской области отдыхал с друзьями. И там у Озманяна и его товарищей произошел конфликт с компанией из трех молодых людей. На улице они подрались.

Озманян и его друг нанесли ножевые ранения трем гражданам. Пострадавших отвезли в больницу, где один из них скончался.

Осенью 2013 года судом был вынесен приговор сообщнику Озманяна. А сам он успел сбежать и покинуть Россию. Его задержали летом прошлого года в Германии.