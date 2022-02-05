Под Самарой при расчистке снега погиб водитель погрузчика

В Самарской области начата проверка по факту гибели водителя погрузчика в ходе уборке снега.

Как сообщил в субботу Следственный комитет по региону, трагедия произошла в микрорайоне Южный город. Очищая внутридомовую территорию на улице Раздольной, 22-летний водитель погрузчика покинул кабину, чтобы убрать снег и наледь на узлах и механизмах. При этом двигатель продолжал работать. Молодой человек встал на колеса машины, но оступился и попал под гидравлический механизм, который поднимает ковш. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.