В Башкирии перевернулся микроавтобус с туристами из Челябинска

Новости

Соболев спас "Спартак" в матче против "Джохора" и поучаствовал в потасовке 18:44
Российские хоккеистки уступили американкам на Олимпиаде в Пекине 18:42
В Москве отменяют карантин для контактировавших с пациентами с COVID-19 18:22
В ООН прокомментировали новость Bloomberg о "вторжении" России на Украину 18:17
Семен Елистратов назвал дисквалификацию нашей смешанной команды справедливой 18:15
РПЦ готова участвовать в адаптации бывших заключенных 18:08
Захарова: Обострение в риторике западных СМИ связано с проведением Олимпиады в "не той стране" 18:01
РПЦ выразила готовность участвовать в адаптации бывших заключенных 17:57
Ассистент Карпина рассказал о разговоре с Дзюбой на сборе "Зенита" 17:48
Ученые увидели меньший риск попасть в больницу при "омикроне", чем при "дельте" 17:43
Митрополит Иларион: Святая вода не должна и не может продаваться в храмах 17:34
Протестующие привезли навоз к парламенту Молдавии 17:33
Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ провели патрулирование в небе над Беларусью 17:29
Философскому факультету МГУ исполнилось 80 лет 17:09
Российских шорт-трекистов дисквалифицировали в полуфинале микста 16:55
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с ковидом 16:48
Митрополит Иларион рассказал, когда не нужно крестить детей 16:27
Шведский фристайлист Вальберг выиграл золото Олимпиады в Пекине в могуле 16:27
Россиянам упростили правила выписки после COVID-19 16:23
Камилу Валиеву официально заявили на короткую программу командного турнира ОИ 16:21
В Петербурге ушел из жизни режиссер Виктор Бутурлин 16:16
Словенка Богатай выиграла прыжки на лыжах с обычного трамплина 15:56
Украина протестирует в феврале отключение от энергосетей России и Беларуси 15:55
Оперштаб Москвы: Срок лечения COVID-19 сокращается до 7 дней 15:54
Просвирнова и Серегина вышли в четвертьфинал ОИ в шорт-треке на дистанции 500 м 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
05.02.2022 19:05
Рубрика: Происшествия

В Башкирии перевернулся микроавтобус с туристами из Челябинска

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Вечером 5 февраля в Белорецком районе перевернулся частный микроавтобус с туристами из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

В Ханты-Мансийске семь человек пострадали в ДТП с автобусом

По предварительным данным ДТП произошло в около шести часов вечера по местному времени на автодороге "Белорецк - деревня Отнурок" недалеко от деревни Отнурок. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим завалом на бок. В момент аварии в салоне были водитель и 19 туристов. Уточняется, что это туристическая группа из Челябинска, которая следовала по маршруту Челябинск-Отнурок-Челябинск.

- В результате происшествия никто не пострадал и не был травмирован, медпомощь никому не понадобилась. Всех пассажиров на двух автобусах отвезли на автовокзал города Белорецк, чтобы оттуда они уехали в Челябинск, - уточнили в МЧС по Башкирии.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

В ООН прокомментировали новость Bloomberg о "вторжении" России на Украину
В Москве отменяют карантин для контактировавших с пациентами с COVID-19
Израиль запретил поставки своего оружия из Прибалтики на Украину
Депутат Госдумы назвал провокацией публикации Bloomberg и Bild о вторжении России на Украину
Президент Турции Эрдоган сообщил, что заразился "омикроном"
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице