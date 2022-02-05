В Башкирии перевернулся микроавтобус с туристами из Челябинска

Вечером 5 февраля в Белорецком районе перевернулся частный микроавтобус с туристами из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По предварительным данным ДТП произошло в около шести часов вечера по местному времени на автодороге "Белорецк - деревня Отнурок" недалеко от деревни Отнурок. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим завалом на бок. В момент аварии в салоне были водитель и 19 туристов. Уточняется, что это туристическая группа из Челябинска, которая следовала по маршруту Челябинск-Отнурок-Челябинск.

- В результате происшествия никто не пострадал и не был травмирован, медпомощь никому не понадобилась. Всех пассажиров на двух автобусах отвезли на автовокзал города Белорецк, чтобы оттуда они уехали в Челябинск, - уточнили в МЧС по Башкирии.