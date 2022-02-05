В Самаре предприятиям рекомендовали незамедлительно уйти на удаленку

Из-за роста заболеваемости COVID-19 самарская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала работодателям незамедлительно перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Об этом сообщило правительство Самарской области.

Решение о максимальной численности работников на удаленке предприятие принимает самостоятельно. Сведения о численности сотрудников на дистанционной работе предприятия должны передавать в службу занятости и обновлять по мере необходимости.

Напомним, в Самаре и Тольятти школьников с средних классов с 7 декабря отправят на дистанционное обучение. Для учеников первых классов дополнительные каникулы начнутся на неделю раньше запланированного срока - с 7 февраля. Вторые, третьи и четвертые классы будут очно.

По данным на 5 февраля в Самарской области медики выявили 3974 новых случаев ковида.