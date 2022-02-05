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05.02.2022 17:26
Рубрика: Общество

В Татарстане прошел шестой фестиваль креативных санок

В татарском городе Мамадыше состоялся шестой Всероссийский фестиваль креативных санок "SunnyФЕСТ". Как сообщает "Татар-Информ", призовой фонд в этом году составил 150 тысяч рублей. Посоревноваться за приз вышли тридцать команд.

Экспертное жюри оценивало не только необычную экипировку саней, но и оригинальность конструкции, дальность спуска до финишной линии и перформанс перед спуском.

Не обошлось и без романтических сюрпризов. Как сообщило информагентство "Нократ", перед очередным спуском молодой человек Ислам сделал предложение своей девушке Лилии. Несмотря на смущение, девушка дала свое согласие, после чего счастливая пара вместе спустилась с горки.

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