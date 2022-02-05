Барнаульская пенсионерка перевела пседоброкерам почти миллион рублей

Жительница Барнаула написала заявление в полицию, требуя найти и привлечь к ответственности мошенников, обманом выманивших у нее 900 тысяч рублей.

По словам пенсионерки, она увидела в соцсетях рекламу одной из инвестиционных платформ и оставила на ней свои данные в надежде на дополнительный доход. После этого с ней связалась женщина, которая представилась брокером и пообещала сибирячке заработок до 1000 долларов в день.

Поверив "брокеру", пенсионерка неоднократно пополняла счет, и в результате сумма ее "инвестиций" превысила 900 тысяч рублей. Когда же дама решила вывести свои средства, куратор перестала выходить с ней на связь.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю предупреждают: сегодня в интернет-пространстве масса подобных объявлений с услугами по управлению инвестициями, и среди онлайн-брокеров встречаются мошенники. Прежде чем рисковать своими деньгами, необходимо изучить и лицензию онлайн-брокера, и отзывы его клиентов.