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05.02.2022 14:40
Рубрика: Происшествия

Барнаульская пенсионерка перевела пседоброкерам почти миллион рублей

Текст: Нина Рузанова

Жительница Барнаула написала заявление в полицию, требуя найти и привлечь к ответственности мошенников, обманом выманивших у нее 900 тысяч рублей.
Алтайская пенсионерка перевела жениху "Джеку Николсону" два миллиона

По словам пенсионерки, она увидела в соцсетях рекламу одной из инвестиционных платформ и оставила на ней свои данные в надежде на дополнительный доход. После этого с ней связалась женщина, которая представилась брокером и пообещала сибирячке заработок до 1000 долларов в день.

Поверив "брокеру", пенсионерка неоднократно пополняла счет, и в результате сумма ее "инвестиций" превысила 900 тысяч рублей. Когда же дама решила вывести свои средства, куратор перестала выходить с ней на связь.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю предупреждают: сегодня в интернет-пространстве масса подобных объявлений с услугами по управлению инвестициями, и среди онлайн-брокеров встречаются мошенники. Прежде чем рисковать своими деньгами, необходимо изучить и лицензию онлайн-брокера, и отзывы его клиентов.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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