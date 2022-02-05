На Алтае виновника смертельного ДТП приговорили к 13 годам колонии

Бийский городской суд рассмотрел уголовное дело об аварии, в которой погибли три человека.

Виновником признан житель Барнаула, выехавший на Mercedes-Benz 350 на встречную полосу. Установлено, что водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в сентябре 2020 года подсудимый ехал по направлению от Бийска к селу Большое Енисейское. Будучи нетрезвым, он выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-2107", где находились водитель и двое пассажиров. Все трое погибли.

Вину подсудимый не признал. Суд приговорил виновника ДТП к 13 годам колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запрещено управлять транспортными средствами.