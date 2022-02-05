В Дагестане за крупное мошенничество задержан ректор вуза

Сотрудники регионального управления СК России по Дагестану задержали ректора республиканского государственного технического университета. Как сообщает ведомство, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации правоохранительных органов задержанный возглавлял организованную преступную группу ОПГ, которая в течение трех лет фальсифицировала платежные ведомости и документы о начислениях и выплате заработной платы сотрудников. Похищенные ОПГ средства, а это более 90 миллионов рублей, предназначались на развитие университета и поступали в вуз из федерального бюджета.

Возбуждены уголовные дела о служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере, решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.