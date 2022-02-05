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05.02.2022 16:55
Рубрика: Происшествия

В Дагестане за крупное мошенничество задержан ректор вуза

Текст: Алена Ларина

Сотрудники регионального управления СК России по Дагестану задержали ректора республиканского государственного технического университета. Как сообщает ведомство, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: Алексей Вовк/РИА Новости
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По информации правоохранительных органов задержанный возглавлял организованную преступную группу ОПГ, которая в течение трех лет фальсифицировала платежные ведомости и документы о начислениях и выплате заработной платы сотрудников. Похищенные ОПГ средства, а это более 90 миллионов рублей, предназначались на развитие университета и поступали в вуз из федерального бюджета.

Возбуждены уголовные дела о служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере, решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

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