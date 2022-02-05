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05.02.2022 17:19
Рубрика: Культура

Фестиваль балета Dance Open привезет в Петербург девять премьер

Текст: Евгения Цинклер
C 5 по 15 апреля в Санкт-Петербурге пройдет XXI сезон Международного фестиваля балета Dance Open. После вынужденного перерыва площадкой вновь станет историческая сцена Александринского театра.
Фото: Пресс-служба Dance Open Фото: Пресс-служба Dance Open
Фото: Пресс-служба Dance Open

- Год назад мы обещали вернуть Dance Open не только в апрель, но и в Александринский театр. С радостью сообщаем: обещание выполнено! - отмечает руководитель фестиваля Екатерина Галанова. - В Петербург слетятся артисты как минимум десяти мировых балетных компаний! Это свыше 250 танцовщиков из России, Бельгии, Германии, Княжества Монако, Испании, Великобритании, США, Нидерландов, Польши. Все спектакли сезона - шедевры, равнозначные по силе мировые хиты, психологичные и остросюжетные. О чем? Об отношениях между людьми: о любви и нелюбви, о фантастических мирах, о танцах в обнимку с памятью и квестах подсознания, о праве на жизнь, которое есть у каждого, что бы ни произошло.

Фото: Е. Умнова / Музей Большого театра России
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Фестиваль откроется 5 апреля перформансом "Пропавшая дверь / Потерянная комната. Диптих" в исполнении артистов бельгийской танцевальной компании "Peeping Tom". Спектакль предлагает зрителям возможность подсмотреть за тем, что происходит в подсознании. "Он заполнен живыми призраками - щемящими образами навсегда ушедших любимых, немыми диалогами из непрожитых параллельных сюжетов, неприкаянными навязчивыми снами, стерильными кошмарами и ожившими скелетами из фамильных гардеробных, - рассказывают организаторы фестиваля. - Главные герои меняют декорации, но скелеты памяти неуемны, а закадровый режиссер безжалостен: кто-то сильный и злой снимает про героев кино, и они все никак не могут в нем проснуться"…

8 и 9 апреля программа гастрольных спектаклей продолжится балетом Жана-Кристофа Майо "Coppel-i.A." в исполнении Балета Монте-Карло. Постановка совсем не похожа на классическую "Коппелию". Балет Лео Делиба, впервые увидевший свет в 1870 году, хореограф пропустил сквозь фильтр времени и превратил из сельской пасторали в остросюжетную мелодраму. "Coppel-i.A." - это не девушка, а искусственный интеллект, совершенная женщина-робот.

12 и 13 апреля состоится долгожданная российская премьера - фантасмагория "Сон в летнюю ночь" Александра Экмана в исполнении Дортмундского балета. Эпатажный шведский хореограф, один из самых креативных и безумных гениев современного балетного мира, обожает сверхсложные технические решения. В свое время его "Лебединое озеро" произвело фурор, "утопив" сцену Норвежской оперы в шести тоннах воды, а в его балете "Play" на сцену Парижской оперы просыпался град из сверкающих пластиковых шариков. Совсем скоро на два апрельских вечера историческая сцена старейшего национального театра России будет устлана… сеном.

Фото: ERIC CABANIS / AFP
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15 апреля фестиваль завершится грандиозным Гала Dance Open. Подробности организаторы не раскрывают, но известно, что в нем примут участие более 80 танцовщиков, из которых 20 - абсолютные мировые звезды. Как обычно, зрителю обещают взрыв эмоций и яркое жонглирование жанрами.

- В общей сложности зрителям будут представлены восемь премьер в России и одна петербургская премьера, - заключают в пресс-службе фестиваля. - Все спектакли апрельского танц-марафона должны были стать хитами предыдущих сезонов. По разным причинам этого не произошло, что, конечно, в свое время нас огорчало. Но только когда афиша 2022 окончательно сформировалась, стало понятно, что случайностей не бывает, и все должно было сложиться именно так. В очередной раз - в нарушение всех существующих законов жанра - каждое событие XXI сезона Dance Open оказалось кульминационным.

События фестиваля Dance Open пройдут при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба Dance Open
Кстати⠀

В дни Международного фестиваля балета Dance Open в Петербурге пройдет выставка избранных работ NYC Dance Project - всемирно известной серии американских фотохудожников Кена Бровара и Деборы Ори.

Также готовится богатая online-программа в официальной социальной сети фестиваля. Зрители из разных городов смогут присоединиться к эксклюзивным трансляциям Dance Open, не выходя из дома.

Так, с 9 апреля будет доступна видеозапись уникального online-урока для студентов Академии Русского балета имени Вагановой от бельгийского танц-коллектива "Peeping Tom". Класс эксцентричного contemporary dance даст исполнительница одной из главных партий "Диптиха" Лорен Ланглуа.

10 апреля появится видеозапись беседы с Жаном-Кристофом Майо, в ходе которой речь пойдет о смыслах новой "Coppel-i.A.".

14 апреля будет опубликована беседа двух гуру театрального менеджмента - административного директора театра Дортмунда Тобиаса Эхингера и руководителя фестиваля Dance Open, продюсера Екатерины Галановой.

Фото: Пресс-служба Dance Open
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