Фестиваль балета Dance Open привезет в Петербург девять премьер

- Год назад мы обещали вернуть Dance Open не только в апрель, но и в Александринский театр. С радостью сообщаем: обещание выполнено! - отмечает руководитель фестиваля Екатерина Галанова. - В Петербург слетятся артисты как минимум десяти мировых балетных компаний! Это свыше 250 танцовщиков из России, Бельгии, Германии, Княжества Монако, Испании, Великобритании, США, Нидерландов, Польши. Все спектакли сезона - шедевры, равнозначные по силе мировые хиты, психологичные и остросюжетные. О чем? Об отношениях между людьми: о любви и нелюбви, о фантастических мирах, о танцах в обнимку с памятью и квестах подсознания, о праве на жизнь, которое есть у каждого, что бы ни произошло.

Фестиваль откроется 5 апреля перформансом "Пропавшая дверь / Потерянная комната. Диптих" в исполнении артистов бельгийской танцевальной компании "Peeping Tom". Спектакль предлагает зрителям возможность подсмотреть за тем, что происходит в подсознании. "Он заполнен живыми призраками - щемящими образами навсегда ушедших любимых, немыми диалогами из непрожитых параллельных сюжетов, неприкаянными навязчивыми снами, стерильными кошмарами и ожившими скелетами из фамильных гардеробных, - рассказывают организаторы фестиваля. - Главные герои меняют декорации, но скелеты памяти неуемны, а закадровый режиссер безжалостен: кто-то сильный и злой снимает про героев кино, и они все никак не могут в нем проснуться"…

8 и 9 апреля программа гастрольных спектаклей продолжится балетом Жана-Кристофа Майо "Coppel-i.A." в исполнении Балета Монте-Карло. Постановка совсем не похожа на классическую "Коппелию". Балет Лео Делиба, впервые увидевший свет в 1870 году, хореограф пропустил сквозь фильтр времени и превратил из сельской пасторали в остросюжетную мелодраму. "Coppel-i.A." - это не девушка, а искусственный интеллект, совершенная женщина-робот.

12 и 13 апреля состоится долгожданная российская премьера - фантасмагория "Сон в летнюю ночь" Александра Экмана в исполнении Дортмундского балета. Эпатажный шведский хореограф, один из самых креативных и безумных гениев современного балетного мира, обожает сверхсложные технические решения. В свое время его "Лебединое озеро" произвело фурор, "утопив" сцену Норвежской оперы в шести тоннах воды, а в его балете "Play" на сцену Парижской оперы просыпался град из сверкающих пластиковых шариков. Совсем скоро на два апрельских вечера историческая сцена старейшего национального театра России будет устлана… сеном.

15 апреля фестиваль завершится грандиозным Гала Dance Open. Подробности организаторы не раскрывают, но известно, что в нем примут участие более 80 танцовщиков, из которых 20 - абсолютные мировые звезды. Как обычно, зрителю обещают взрыв эмоций и яркое жонглирование жанрами.

- В общей сложности зрителям будут представлены восемь премьер в России и одна петербургская премьера, - заключают в пресс-службе фестиваля. - Все спектакли апрельского танц-марафона должны были стать хитами предыдущих сезонов. По разным причинам этого не произошло, что, конечно, в свое время нас огорчало. Но только когда афиша 2022 окончательно сформировалась, стало понятно, что случайностей не бывает, и все должно было сложиться именно так. В очередной раз - в нарушение всех существующих законов жанра - каждое событие XXI сезона Dance Open оказалось кульминационным.

События фестиваля Dance Open пройдут при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба Dance Open

Кстати⠀

В дни Международного фестиваля балета Dance Open в Петербурге пройдет выставка избранных работ NYC Dance Project - всемирно известной серии американских фотохудожников Кена Бровара и Деборы Ори.

Также готовится богатая online-программа в официальной социальной сети фестиваля. Зрители из разных городов смогут присоединиться к эксклюзивным трансляциям Dance Open, не выходя из дома.

Так, с 9 апреля будет доступна видеозапись уникального online-урока для студентов Академии Русского балета имени Вагановой от бельгийского танц-коллектива "Peeping Tom". Класс эксцентричного contemporary dance даст исполнительница одной из главных партий "Диптиха" Лорен Ланглуа.

10 апреля появится видеозапись беседы с Жаном-Кристофом Майо, в ходе которой речь пойдет о смыслах новой "Coppel-i.A.".

14 апреля будет опубликована беседа двух гуру театрального менеджмента - административного директора театра Дортмунда Тобиаса Эхингера и руководителя фестиваля Dance Open, продюсера Екатерины Галановой.