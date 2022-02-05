Эксперты развенчали 7 мифов о хлебе

Точно ли употребление хлеба нежелательно тем, ко стремится похудеть, и отказ от него сразу поможет сбросить ненавистные килограммы? Об этом и многом другом рассказали в интервью АиФ терапевт-диетолог, заведующая центром "Здоровое и спортивное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева и ученый секретарь НИИ хлебопекарной промышленности, кандидат технических наук Ольга Тюрина.

Итак, миф 1-й. Кроме муки и калорий в хлебе ничего нет

Это неправда. Хлеб состоит из муки, которая изготовлена из зерна. Если хлеб цельнозерновой, то это вообще кладезь витаминов группы В-1, В-2, В-5, В-6, В-9, в нем есть марганец, молибден, кремний, медь, кобальт, важный для сохранения молодости селен, фосфор и цинк. Если вы съели сто грамм такого хлеба, вы обеспечили организм 1\3 доли суточной нормы магния, защищающего нервную систему от стрессов. Наконец, в хлебе содержится клетчатка, важная для нормализации кишечной микрофлоры, которая, в свою очередь, создает иммунитет.

Наиболее полезен хлеб из ржаной муки - в нем больше пищевых волокон. Кроме того, по словам, такой хлеб невозможно приготовить без подкисления теста заквасками. Поэтому технология изготовления ржаного теста подразумевает и спиртовое, и молочнокислое брожение с образованием нужных для организма органических кислот, которые способствуют развитию "полезной" микрофлоры.

Миф 2-й. От хлеба поправляются

Поправляются не хлеба, а от количества съеденного. Появление лишнего веса провоцирует избыток пищи, приводящий к образованию жировой ткани в организме.

Калорийность любого хлеба действительно высока, поэтому суточная норма составляет всего 150 граммов в день.

Миф 3-й. Хлеб нельзя диабетикам

Да, в хлебе содержатся углеводы. Но они так же нужны организму, потребность в них составляет 50-60 процентов от суточной калорийности. Углеводы бывают сложные и простые. Не приведут к резкому скачку показателей сахара в крови сложные, "медленные" углеводы. Лучше всего употреблять диабетикам черный и серый хлеб: он богат пищевыми волокнами и дает длительное чувство насыщения. Ржаной хлеб, в разумном количестве, защищает от сахарного диабета.

Миф 4-й. Хлеб содержит глютен - яд для кишечника, печени и желчного пузыря

Глютен, или клейковина, - это группа растительных белков, которые содержатся в пшенице, ржи, ячмене, других злаках. Глютен противопоказан лишь людям, страдающим аутоиммунным заболеванием, при котором организм неспособен усваивать глютен - целиакией. Здоровым людям этот белок не приносит вреда здоровью, а богатые им продукты могут стать основой правильного и полезного питания. Глютен, как и другие растительные белки, - источник незаменимых аминокислот.

Миф 5-й. Дрожжевой хлеб вреден

Многие стали выбирать бездрожжевой хлеб, считая, что дрожжи наносят вред кишечнику. На самом деле, бездрожжевой хлеб получают сбраживанием смеси из муки и воды с помощью молочнокислых бактерий или дрожжей. Так что они используются и при приготовлении бездрожжевого хлеба. А в процессе выпечки жизнедеятельность дрожжей прекращается, так как температура достигает +95-97 градусов, и в готовом продукте дрожжей просто нет.

Миф 6-й. Белый хлеб вреден

В нем меньше клетчатки и витаминов, чем в черном и сером хлебе, или цельнозерновом. Но белый хлеб, приготовляемый из сеяной муки первого и высшего сорта, может быть рекомендован

для людей, которым по показаниям нужна легкоусвояемая пища (например, после операции на органах пищеварения). Или людям с гастритом или язвой, потому что для них черный хлеб может стать причиной изжоги или боли.

Белый хлеб рекомендуют употреблять вчерашний, так как свежеиспеченный также вызовет у людей с хроническими болезнями проблемы.

Миф 7-й. Ржаная мука менее калорийная

На самом деле, у муки калорийность одинаковая: 340 ккал на 100 грамм. Но хлеб - не только мука, поэтому калорийность готового продукта выше. У ржаного и ржано-пшеничного хлеба - 200-230 ккал, у белого батона - 250-270, у хлеба для тостов - 300 ккал.

Калорийность зависит и от добавок: семян, орехов, изюма. Недобросовестные производители могут заменить часть ржаной муки на пшеничную, уменьшив таким образом содержание клетчатки и витаминов группы В, или добавить больше сахара, тем самым увеличив калорийность продукта.