Минувшей ночью на Сочи обрушился мощный снегопад. В отдельных районах за пару часов выпало до 20 мм осадков. На улицы вышла снегоуборочная техника.

Работы по расчистке дорог не прекращались всю ночь, в том числе в высокогорных селах. Только в Адлерском районе в расчистке дорог и общественных территорий от снега и наледи задействовали более 120 сотрудников муниципальных и федеральных служб, а также 40 единиц спецтехники.

Ситуацию в режиме реального времени координирует городской оперативный штаб под руководством главы города Алексея Копайгородского.

"На данный момент движение по основным улицам города осуществляется без затруднений. Движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок. Доступ к социально значимым объектам обеспечен", - сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Жителей и гостей Сочи просят не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог, а также около перекрестков, так как машины мешают снегоуборочной технике. Также спасатели и сотрудники ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.

В Сочи по прежнему действует штормовое предупреждение, а все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.