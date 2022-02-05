Новости

Вяльбе о победе Непряевой: В этой дисциплине у нас не было олимпийских медалей с 2006 года 12:35
На Сочи обрушился мощный снегопад 12:28
Глава ОКР Поздняков прокомментировал серебро Непряевой в скиатлоне 12:20
В КБР продлили внеплановые каникулы для школьников 12:14
Смешанная эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 11:55
Bloomberg: США нарастили закупки российского дизеля 11:08
На Кубани спасатели освободили от воды 13 населенных пунктов 10:58
Все российские прыгуны с трамплина вышли в финал на нормальном трамплине 10:53
Онлайн-трансляция женского скиатлона на Олимпиаде в Пекине 10:40
В Раде рассказали о "запрете" Зеленскому посетить Олимпиаду в Пекине 10:28
Уголовное дело возбуждено против жителя Омска, укравшего светофор 10:25
Ученые в США выявили опасное влияние COVID-19 на мозг 09:58
Bloomberg по ошибке сообщил о "вторжении РФ на Украину" 09:30
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за собак 09:28
Эксперты развенчали 7 мифов о хлебе 09:19
В Москву из Германии экстрадирован разыскиваемый за убийство гражданин 08:59
Капризов в свитере Овечкина принял участие в конкурсе на Матче всех звезд НХЛ 08:38
Эксперт Минздрава рассказала, как самостоятельно сократить риск рака 08:35
Постпред РФ оценил восстановление США исключений из санкций против Ирана 08:28
На Сахалине возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего под лавиной 08:17
Юрист рассказала, как можно купить дешевое жилье 07:42
На Сахалине спасли оказавшихся под снегом из-за схода лавины рабочих 07:13
Пульмонолог рассказал, как заядлым курильщикам снизить вред от никотина 06:58
В Бразилии выявлены первые случаи заражения новым подвидом "омикрона" 06:55
На Сахалине сошла лавина: Под снегом могут находиться два человека 06:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
05.02.2022 12:28
Рубрика: Происшествия

На Сочи обрушился мощный снегопад

Текст: Татьяна Павловская

Минувшей ночью на Сочи обрушился мощный снегопад. В отдельных районах за пару часов выпало до 20 мм осадков. На улицы вышла снегоуборочная техника.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
На Кубани растаявший снег затопил сотни домов и дворов

Работы по расчистке дорог не прекращались всю ночь, в том числе в высокогорных селах. Только в Адлерском районе в расчистке дорог и общественных территорий от снега и наледи задействовали более 120 сотрудников муниципальных и федеральных служб, а также 40 единиц спецтехники.

Ситуацию в режиме реального времени координирует городской оперативный штаб под руководством главы города Алексея Копайгородского.

"На данный момент движение по основным улицам города осуществляется без затруднений. Движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок. Доступ к социально значимым объектам обеспечен", - сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Жителей и гостей Сочи просят не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог, а также около перекрестков, так как машины мешают снегоуборочной технике. Также спасатели и сотрудники ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.

В Сочи по прежнему действует штормовое предупреждение, а все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Перезимовать

Главное сегодня

За сутки в России госпитализировали 18 032 человека с COVID-19
Посольство РФ: Заявление Госдепа о DW - пример политики двойных стандартов
В Германию прибыли три самолета с американскими солдатами
Вильфанд: Жителей центра европейской части РФ ждут оттепель и дожди
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за собак
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице