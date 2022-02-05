Видео: В Астрахани полицейскому пришлось ехать на "трехколесном велосипеде"

В Астраханской области сотрудник полиции, ехавший по улице на "трехколесном велосипеде", сел на него, чтобы доставить технику на штрафстоянку. Об этом "РГ" рассказали в региональном управлении МВД РФ.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полицейский ехал на мототрицикле в сопровождении машины ДПС. Оказалось, "велосипед" был временно изъят у хозяина, который был пьян.

История произошла на дороге у села Красный Яр. Инспектору пришлось самому доставить мототрицикл на штрафстоянку, а на нарушителя составлен административный протокол.