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Розамунд Пайк сыграет в триллере о болезни, убивающей только богатых

Новости
    05.02.2022, 14:02
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британская актриса Розамунд Пайк сыграет главную роль в триллере Rich Flu. Как сообщает издание Deadline, съемки картины должны начаться осенью 2022 года.

По сюжету фильма в мире возникает некая загадочная болезнь, которая поражает только богатых и влиятельных людей планеты. Сначала вирус косит миллиардеров, затем мультимиллионеров, после чего добирается до обладателей менее крупного состояния. Мир в панике, богачи пытаются спасти свои жизни, а создатели задают вопросы, как далеко готовы зайти люди для выживания.

Режиссером выступит Гальдер Гастелу-Уррутия, снявший вышедший на Netflix фильм "Платформа".

- Это огромная сага, полная поворотов, препятствий и сюрпризов. Но, прежде всего, это сложное и провокационное эмоциональное путешествие в глубины человеческой души и к вершинам нашего славного самопотворства, - рассказал режиссер.

Обладательница "Золотого глобуса" Розамунд Пайк известна по своим ролям в фильмах "Гордость и предубеждение", "Исчезнувшая", "Недруги", "Воспитание чувств", "Аферистка", "Опасный элемент".

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