Семь книг, которые вы захотите прочитать

Российские издатели уже знают, какие книги мы будем читать в этом году. В издательских планах - дебютные романы, переиздания культовых произведений и перевод на русский язык мировых бестселлеров. В нашей новой подборке - семь книг, на которые стоит обратить внимание.

"Типа я", Ислам Ханипаев, издательство "Альпина. Проза"

Фото: предоставлено издательством

"Типа я" - дебютная книга Ислама Ханипаева, лауреата премии "Лицей" и финалиста премии "НОС". Это искренняя повесть о восьмилетнем дагестанском мальчишке, который после смерти мамы попал в приемную семью, сталкивается с травлей в школе и пытается понять, кто он такой и как ему жить дальше. Справиться с его проблемами и найти ответы на недетские вопросы ему помогает воображаемый друг - супергерой Крутой Али. Это повесть о детстве и взрослении, о справедливости, любви и семье, а еще о том, что такое быть сильным по-настоящему.

Кроме того, к осени выйдет вторая книга Ислама Ханипаева - психологический роман "Холодные глаза", в основе которого - детективная история, произошедшая на заре карьеры молодого журналиста, и не отпускающая его на протяжении двух с половиной десятилетий. Герою предстоит найти ответы на вопросы, оставшиеся в этом деле, и разобраться в себе и своей жизни, в которой многое пошло не так.

"Радин", Лена Элтанг, издательство "Альпина. Проза"

Фото: предоставлено издательством

Новый роман лауреата премии "НОС", финалиста "Большой книги" и "Национального бестселлера" Лены Элтанг "Радин" выйдет в марте. Большое, затягивающее и как всегда стилистически безупречное повествование о русском писателе Радине, оказавшемся в Португалии в эпицентре странных обстоятельств. Эта история могла бы напомнить гоголевского "Ревизора", если бы сплетение недоразумений в начале не привело бы к катастрофе в конце. Это мог бы быть плутовской роман, но герой становится самозванцем не по своей воле и страдает от этого. Здесь есть черты детектива, но, как в "Преступлении и наказании", сюжет с убийством не исчерпывает и десятой доли заложенных в романе смыслов.

"Мифогенная любовь каст", Павел Пепперштейн, Сергей Ануфриев, издательство "Альпина. Проза"

Роман двух современных российских художников-авангардистов Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева, основателей и участников арт-группы "Инспекция "Медицинская герменевтика", вышел в свет в 1999 году (первый том) и 2002 году (второй том). И вот издательство "Альпина. Проза" решило переиздать это легендарное произведение, собравшее в свое время множество восторженных рецензий как профессиональных критиков, так и читателей.

Сюжет романа, действие которого начинается в первые месяцы Великой Отечественной, построен на отсылках к сказочной русской и зарубежной литературе. Главный герой, парторг оборонного завода Владимир Дунаев, оказывается под обстрелом немецких танков. Пережив сильнейшее нервное потрясение и получив тяжелую контузию, Дунаев глубокой ночью приходит в сознание… Он находит укрытие в лесу, где встречает Лисоньку, Пенька, Мишутку, Волчка и других сказочных персонажей, которые помогают ему бороться с фашизмом... В конце первого тома парторг Дунаев превращается в гигантского Колобка и освобождает Москву. Во втором томе дедушка Дунаев оказывается в Белом доме, в этом же городе, но уже в 93-м году.

В этом же году выйдет новый роман Павла Пепперштейна "Бархатная кибитка".

"В открытое небо", Антонио Итурбе, перевод Елены Горбовой, издательство Popcorn Books

Фото: предоставлено издательством

Уже на следующей неделе выходит книга об одном из самых главных любимцев мировой литературы - Антуане де Сент-Экзюпери. Задолго до того, как стать писателем, он прославился как бесстрашный авиатор. Именно Сент-Экзюпери вместе с французскими летчиками Жаном Мермозом и Анри Гийоме стали первооткрывателями почтовой авиации, полной опасностей и риска. Трое друзей были готовы на все, лишь бы каждое письмо достигло своего адресата. И пока они бороздили небеса, соединяя сердца, на земле им приходилось бороться с миром, раздираемым войнами. Новая книга испанского журналиста и писателя Антонио Итурбе, основываясь на реальных фактах из биографии Экзюпери, расскажет о дружбе и невероятной преданности делу.

"Сны поездов", Денис Джонсон, перевод Сергея Кумыша, издательство "Синдбад"

В феврале в книжных появится и книга "Сны поездов" признанного классика современной американской литературы Дениса Джонсона. В 2012 году она стала финалистом Пулитцеровской премии. Соединяя в себе, подобно древнему псалму, печаль и свет, повесть рассказывает историю Роберта Грэйньера, отшельника поневоле, жизнь которого, охватив почти две трети ХХ века, прошла среди холмов, рек и железнодорожных путей Северного Айдахо. Это история о мире, в который, несмотря на переполняющие его страдания, то и дело прорывается красота: постичь ее словами не под силу главному герою - таким мог бы быть сон, привидевшийся поезду. Замысел этой книги Джонсон вынашивал около десяти лет, дав себе зарок не пересекать границу штата Айдахо, где происходит действие, пока повесть не будет закончена.

"Кожа", Евгения Некрасова, издательство Popcorn Books

Этот роман продвинутому читателю уже известен: в прошлом году он вышел в виде аудиосериала, на днях - получил премию "Странник/НОС". Новая книга Евгении Некрасовой - финалистки крупнейших литературных премий - это захватывающая история про русскую крепостную Домну и чернокожую рабыню Хоуп с американской плантации. Судьбы двух женщин невероятным образом пересекаются - при встрече они понимают, что благодаря шрамам на спинах от избиений хозяев могут поменяться кожей. Но оправдаются ли их надежды на лучшую жизнь? В книге Некрасова работает с темами рабства и крепостничества, сравнивая две культуры, и в своей привычной манере экспериментирует с языком.

"Снежинка", Луиз Нилон, перевод Любовь Карцивадзе, издательство "Синдбад"

Фото: предоставлено издательством

"Снежинка" - история о любви, семье, депрессии и счастье, дебют молодой ирландской писательницы, которую сравнивают с Салли Руни и Колмом Тойбином. Восемнадцатилетняя Дебби Уайт выросла на молочной ферме, которая принадлежит ее семье. Между фермой и Дублином - сорок минут на машине и пропасть шириной в целый мир. Мать Дебби целыми днями лежит в постели и верит, что видит пророческие сны. Дядя Дебби живет в трейлере за их домом и развлекается, выдавая себя в интернете за умерших писателей. У каждого в семье свои тараканы, но любовь Уайтов друг к другу не подлежит сомнению. Все меняется, когда Дебби поступает в Тринити-колледж и открывает мир за границами привычного "пузыря". В центре внимания - противостояние "поколения снежинок" (рожденных после 1990 года) и недружелюбного современного мира.