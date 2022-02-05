США пытаются заставить Японию ввести санкции против РФ

Вашингтон пытается заставить Японию применить экономические санкции в отношении России в привязке к гипотетическому обострению ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Как отмечают журналисты, в Токио взяли паузу и пока не дают Белому дому никаких гарантий относительно своего участия в антироссийских рестрикциях в случае их введения коллективным Западом.

Японские власти отдают себе отчет в том, что новые ограничительные меры против Москвы осложнят переговорный процесс по заключению мирного договора и негативно скажутся на российско-японских отношениях в целом. Все это окончательно похоронит надежды японцев на урегулирование проблемы южных Курил.

Местные эксперты не сомневаются, что в случае введения США и ведущими европейскими державами антироссийских санкций Япония будет вынуждена проявить солидарность с позицией союзников, в первую очередь государств G7, и как минимум обозначить свое давление на Москву.

На данном этапе вопрос заключается больше в том, насколько далеко Токио способен зайти в использовании антироссийских рестрикций. Так, в период пребывания на посту премьер-министра Синдзо Абэ японские власти смогли занять относительно сбалансированную позицию и ввели санкции против России, которые скорее имели символический характер и не нанесли значительного ущерба Москве.

Кроме того, японское правительство не заинтересовано в задействовании санкционных рычагов в упреждающем порядке, то есть до реального обострения ситуации на Украине. В Токио, очевидно, хорошо понимают, что США и другие страны Запада под различными предлогами намеренно нагнетают антироссийскую риторику и явно торопятся насолить Кремлю.

Примечательно, что среди жителей японского архипелага также нет единого подхода к вопросу антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют результаты недавно проведенного газетой Nikkei Shimbun соцопроса. Так, рестрикции в отношении РФ поддержали только 43 процента респондентов. При этом около 45 процентов участников исследования выступили против усиления антироссийского режима. Нельзя не учитывать, что такое общественное мнение сформировалось на фоне превалирующей в японских медиа прозападной точки зрения на международные процессы.