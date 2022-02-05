Тадж-Махал из снега: Знаменитый зимний фестиваль в Саппоро пройдет онлайн

У фестиваля длинная история: впервые его провели в 1950 году, когда группа старшеклассников в одном из городских парков под руководством учителя изящных искусств сделала несколько скульптур высотой от 3 до 5 метров. К школьникам постепенно присоединялись прохожие, и к вечеру в парке уже вовсю танцевали и устраивали соревнования, будь то собачьи бега и игра в снежки. Празднество было воистину грандиозным, и в нем приняли участие почти пятьдесят тысяч человек.

Если первое время скульптуры сооружали в основном школьники и прочие энтузиасты, то с 1955 года этим начали заниматься также Силы самообороны Японии. Они создавали всего 2-3 фигуры, но зато самые проработанные и богатые на детали. Первой их работой, что интересно, была 10-метровая Дева Мария в окружении ангелов под звучным названием "Слава".

Поскольку с каждым годом число посетителей росло (с 50 тыс. в 1950 году до 4 млн. в 1969 году), площадок для празднества становилось все больше: в 1965 году фестиваль занял два городских парка, в 1983 год - к этому добавился целый городской район, а к 1990 - еще один парк, однако позже от практики его использования отказались. Выросла со временем и продолжительность мероприятия: с 2 до 12-14 дней.

Постепенно "снежные забавы" трансформировались в достояние всей Японии: в 1950-х установка телевизионной станции в Хоккайдо поспособствовала тому, что о фестивале узнали по всей стране, а в 1972 - во всем мире, когда в Саппоро прошли Зимние Олимпийские игры.

В 1974 году впервые в возведении фигур из снега приняли участие иностранцы: из Южной Кореи, Франции, США, Вьетнама и Канады. Фестиваль превратился в Международный конкурс снежных скульптур, который проходит до сих пор, и число стран, откуда прибывают участники соревнования, варьируется каждый год от 15 до 20 и больше.

Иностранные команды, принеся с собой элементы национальных культур своих стран, превратили фестиваль в еще большую сказку: направо пойдешь - замок в восточном стиле найдешь, налево пойдешь - Гулливера и богов счастья встретишь, прямо пойдешь - Белый дом и Тадж-Махал отыщешь. Более того, многие фигуры подсвечиваются, а на некоторые из них проецируются изображения: от фасадов зданий до полноценных трейлеров кинолент.

Когда случился мировой топливный кризис, остановивший стремительный экономический рост Японии, фестиваль находился под угрозой отмены, так как не на чем было доставлять тонны снега. Ситуацию спасла японская смекалка и несколько сотен железных барабанов, которые помещали внутри фигур, чтобы скрыть недостаток материала.

В участии иностранцев в соревновании по скульптурам до сих прослеживается стремление Японии наладить контакты со всем миром, особенно с соседями, и снежный праздник иногда становился маркером потепления отношений между странами. Как например, когда отмечалась 25-я годовщина подписания Японо-китайского договора о мире и дружбе, китайцы готовили специальный проект для телевидения о фестивале в Саппоро.

И разбушевавшийся в последние годы коронавирус внес свои коррективы в организацию праздника - в этом году 72-ой фестиваль пройдет полностью в онлайн-режиме, а это значит, что скульптур будет значительно меньше, чем обычно. Однако новый формат позволит принять участие в фестивале из любой точки мира.