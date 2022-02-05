Ученые в США выявили опасное влияние COVID-19 на мозг

Поводом для изучения стали жалобы людей, переболевших коронавирусом, на "туман в голове".

"Помимо респираторных и сердечных проявлений примерно у трети пациентов с COVID-19 развиваются неврологические симптомы, включая головную боль, нарушение сознания и парестезии. Также сообщалось об отеке мозговой ткани, инсульте, дегенерации нейронов и нейрональном энцефалите", - отмечают ученые.

Как выяснилось в ходе изучения образцов мозга умерших пациентов, во время болезни в особых каналах мозга возникают дефекты, из-за которых белок скапливается там в нейрофибриллярные клубки. Подобные изменения состава нейронов обычно встречаются и при болезни Альцгеймера.

"Мы предполагаем, что эти патологические изменения могут быть значительным фактором, способствующим неврологическим проявлениям COVID-19 и, в частности, "мозговому туману", связанному с длительным течением ковида, и представляют собой потенциальную терапевтическую мишень для облегчения этих симптомов", - говорится в статье.

При этом ученые отметили, что для более подробного изучения этой проблемы требуется большее образцов мозга.