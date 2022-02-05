Украина протестирует в феврале отключение от энергосетей России и Беларуси

Власти Украины планируют в феврале отключить страну на 72 часа от энергосетей России и Беларуси. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

Отмечается, что тест запланирован на конец февраля - с 24 по 26 число. Кроме того, еще один тест состоится летом. Эксперимент является частью подготовки страны к подключению к энергосистеме Западной Европы, который может произойти в начале 2023 года.

Решение Киева по интеграции в европейскую энергосистему уже встретило одобрение со стороны Вашингтона. "Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году", - заявил советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Ранее украинские власти неоднократно сообщали о своем желании отключиться от систем Беларуси и России.