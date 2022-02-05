Новости

Названо единственное средство защиты США от гиперзвуковых ракет 14:11
Фристайлисты Новицкий и Андреев попали в финал соревнований в могуле на ОИ 14:04
Украинские силовики провели учения в зоне отчуждения ЧАЭС 13:57
Американские десантники начали прибывать в Польшу 13:34
Врач Мясников перечислил главные ошибки при измерении давления 13:18
Схаутен выиграла золото в забеге на 3 000 метров на ОИ-2022 13:09
Эпидемиолог: Штамм "дельта" вряд ли снова станет доминирующим 13:04
Вяльбе о серебре Непряевой: В этой дисциплине у нас не было олимпийских медалей с 2006 года 12:35
На Сочи обрушился мощный снегопад 12:28
Глава ОКР Поздняков прокомментировал серебро Непряевой в скиатлоне 12:20
В КБР продлили внеплановые каникулы для школьников 12:14
Смешанная эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 11:55
Bloomberg: США нарастили закупки российского дизеля 11:08
На Кубани спасатели освободили от воды 13 населенных пунктов 10:58
Все российские прыгуны с трамплина вышли в финал на нормальном трамплине 10:53
Онлайн-трансляция женского скиатлона на Олимпиаде в Пекине 10:40
В Раде рассказали о "запрете" Зеленскому посетить Олимпиаду в Пекине 10:28
Уголовное дело возбуждено против жителя Омска, укравшего светофор 10:25
Ученые в США выявили опасное влияние COVID-19 на мозг 09:58
Bloomberg по ошибке сообщил о "вторжении РФ на Украину" 09:30
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за собак 09:28
Эксперты развенчали 7 мифов о хлебе 09:19
В Москву из Германии экстрадирован разыскиваемый за убийство гражданин 08:59
Капризов в свитере Овечкина принял участие в конкурсе на Матче всех звезд НХЛ 08:38
Эксперт Минздрава рассказала, как самостоятельно сократить риск рака 08:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
05.02.2022 13:57
Рубрика: В мире

Украинские силовики провели учения в зоне отчуждения ЧАЭС

Текст: Александр Саможнев

Украинские военнослужащие провели учения по ведению боя в городских условиях на территории города Припять, который находится в чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области на Украине.

Агентство Bloomberg сообщило о "вторжении" России на Украину

"Во время тактико-специальных учений 4 февраля в городе Припять гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведение боевых действий в урбанизированной местности", - сообщается в Telegram-канале МВД Украины.

По данным ведомства, отрабатывались оборона населенного пункта, тактика ведения боевых действий в городской местности. Для ведения уличного боя привлекались группы снайперов, для координации проводилась воздушная разведка.

Отмечалось, что это первые масштабные учения силовиков в зоне ЧАЭС. На них присутствовали послы иностранных государств, а также стран-партнеров Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном "вторжении" России на Украину. В том числе, распространялись спекуляции, что это может произойти через чернобыльскую зону.

Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

За сутки в России госпитализировали 18 032 человека с COVID-19
Американские десантники начали прибывать в Польшу
Берлин рекомендовал Киеву "умерить риторику" по поставке вооружений
Посольство РФ: Заявление Госдепа о DW - пример политики двойных стандартов
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за собак
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией