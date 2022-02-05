Украинские силовики провели учения в зоне отчуждения ЧАЭС

Украинские военнослужащие провели учения по ведению боя в городских условиях на территории города Припять, который находится в чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области на Украине.

"Во время тактико-специальных учений 4 февраля в городе Припять гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведение боевых действий в урбанизированной местности", - сообщается в Telegram-канале МВД Украины.

По данным ведомства, отрабатывались оборона населенного пункта, тактика ведения боевых действий в городской местности. Для ведения уличного боя привлекались группы снайперов, для координации проводилась воздушная разведка.

Отмечалось, что это первые масштабные учения силовиков в зоне ЧАЭС. На них присутствовали послы иностранных государств, а также стран-партнеров Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном "вторжении" России на Украину. В том числе, распространялись спекуляции, что это может произойти через чернобыльскую зону.

Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.