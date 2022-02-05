В Германию прибыли три самолета с американскими солдатами

В Польше будет дислоцировано около 1700 человек, а остальные 300 должны быть отправлены в Германию. По данным представителя вооруженных сил США, военные "тесно сотрудничают с союзниками при переброске солдат из Форт-Брэгга в штате Северная Каролина в Висбаден".

Кроме того, тысяча американских солдат, которые в настоящее время дислоцируются в Нюрнберге, должны быть переведены в Румынию. "Нынешняя ситуация требует, чтобы мы укрепили позиции сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Он также подтвердил, что в ближайшее время на Украину должна прибыть еще одна поставка вооружений в рамках пакета помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.