В Китае назвали самые вкусные русские блюда

"Многие думают, что из вкусного в России - только икра, соленые огурцы и черный хлеб. На самом деле развитие русской кухни началось после того, как Москва стала столицей. Русская культура в то время находилась под более сильным влиянием Западной Европы", - говорится в статье.

В первую очередь Шаньдун приводит в пример щи. "Щи из капусты - основное суповое блюдо русской кухни, обычно незаменимое на обеденном столе местных жителей, а также на некоторых праздниках. Оно очень вкусное и обладает очень высокой питательной ценностью. В России, где климат, как правило, холодный и сухой, это блюдо аппетитно и снимает усталость. Весной и летом местные жители обычно добавляют в суп измельченный чеснок или крапиву", - пишет пользователь.

Затем Шаньдун рассказывает о вкусных русских кашах - пшенной, гречневой, манной, ячневой, перловой и других. Следом пользователь упоминает окрошку. По его словам, это незаменимое блюдо "русского лета".

По мнению Шаньдуна, рыба в России стоит дешевле хлеба, поэтому в каждой семье часто готовят рыбный суп - уху.

"Это блюдо изучалось многими поколениями русских хозяек и поваров, а вкус достиг чрезвычайно изысканного уровня. Наиболее распространена русская уха из судака, пресноводного окуня, сига, белуги, карася, карпа и так далее, которые имеют очень высокую пищевую ценность", - говорится в статье.

Также Шаньдун описал пироги. "В каждом доме будет печь в русском стиле (квадратная кирпичная печь, которая может использоваться как для шашлыков, так и для приготовления пищи, а сверху на ней можно лежать), в ней также можно печь пироги (длинные лепешки с начинкой из рыбы, мяса и капусты), булочки, сырники и так далее. Это вкусно", - говорит китаец.

По мнению пользователя, русской кухни не было бы без молочных продуктов. Еще Шаньдун пишет о квасе, меде и шаурме. "Довольно известны русские буррито, их делают в виде рулета из разного мяса на гриле, как правило, из курицы, свинины и говядины. В сочетании с маринованными огурцами, луком, капустой, картофельными чипсами и другими овощами каждый кусок принесет удовольствие!"

Наконец, в качестве русского блюда китаец называет "сочный и нежный" шашлык, упоминая, что тот пришел из Азии. "Многие российские студенты любят готовить сами, а колбасы, различные морепродукты и молочные продукты в России хорошие и дешевые. Колбаса из чистого мяса - деликатес, которого так не хватало многим иностранным студентам после возвращения в Китай", - заключает Шаньдун.