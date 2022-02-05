В НАТО заявили, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время

Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшее время. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. По его словам, Киеву предстоит проделать для этого большую работу.

"Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны", - приводит слова из интервью Джоанэ французским СМИ РИА Новости.

Загенсека сказал также, что для вступления Украины в альянс в самом НАТО должен быть консенсус по этому вопросу. Однако в настоящее время его нет.

Кроме того, Джоанэ заверил, что НАТО не будет участвовать в каких-либо военных действиях на территории Украины.