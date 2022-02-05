Врач Мясников перечислил главные ошибки при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные ошибки при измерении давления. О них он рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Во-первых, по словам Мясникова, в момент измерения давления не надо скрещивать ноги. "Если скрестить ноги, то давление может подняться до 10 мм ртутного столба. Так что поза должна быть расслабленная, ноги не перекрещены, сидеть слегка облокотившись, рука на уровне сердца", - пояснил врач.

Измерять давление, рассказал Мясников, можно как на правой, так и на левой руке, однако разница между показаниями не должна превышать 10 мм - иначе это может свидетельствовать о периферическом атеросклерозе сосудов и других заболеваниях.

По словам врача, измерять давление лучше в одно и то же время, а какое - неважно, "утром так утром, вечером так вечером".

Также Александр Мясников добавил, что лучше надевать манжету прибора на голую руку, а не поверх одежды.