В 2022 году рубрика "Мифы Родины" остается площадкой для острых и актуальных дискуссий ученых и педагогов, политиков и писателей, краеведов и архивистов о мифах и правде Истории.

Взгляд ученого-экономиста на социальную катастрофу, по сей день окутанную домыслами и слухами

"Было дело - и цены снижали..." ("Родина" № 1, 2021) - в январской статье доктор экономических наук Яков Миркин проанализировал шесть сталинских ценовых послаблений. И рожденный ими миф о неуклонном повышении уровня жизни советского народа в 1948-1953 годах.

В этом номере - продолжение темы.

Безжалостный нынче юбилей. Взрыв цен января - февраля 1992 г., ровно 30 лет назад, окончательно добил наши сбережения. До сих пор одни убеждены, что это был заговор, вредительство, диверсия. Другие уверены: шоковое, разовое освобождение цен было вынужденным шагом, спасло нас от голода.

Но была ли другая дорожка? Была ли хоть какая-то возможность не резать так по-мясницки наши сбережения, и без того уничтоженные павловской денежной реформой (январь 1991 г.) и резким повышением "сверху" розничных цен (апрель 1991 г.)?

Ответ ищем вместе с читателями "Родины" в социальных сетях, ответившими на мои вопросы о драматических событиях 30-летней давности.

Время очередей

Как все было устроено до 1992 года в директивной экономике? Подавляющая часть товаров поступала в государственные магазины согласно выделенным сверху фондам и установленным, тоже сверху, ценам. На импорт - лимиты, на поставки с Украины или Молдавии - фонды. Они расписаны на год вперед, а потом контролируется завоз.

Но накормить всех без очередей и всем, чем угодно, "директивная" не смогла. Уже в начале 1980-х появились карточки, талоны. Вот свидетельства очевидцев:

"В Казани продуктовые талоны введены были в марте-апреле 1979 г." (А. Хусаинов). "1981. Волгоград. Ввели талоны на сливочное масло" (Л. Федина). "Закрытый город Северодвинск, с 1982-го ввели карточки (именно карточки, прикрепление к магазину, там картотека) на мясо, масло, колбасы и сыры" (А. Семин). "Стояла в длиннющей очереди за суповыми наборами на Юго-Западной (1980), их выкидывали из узкого окна раздачи. Буквально швыряли, как зверям в клетку. И толпа набрасывалась и мгновенно все это расхватывала" (Л. Борисова). "Я вырос в Тольятти. Талоны на масло и колбасу у нас были примерно с 1977 года" (А. Телицын). "В Куйбышеве в начале 1983 года были талоны на мясо и сливочное масло - нашел несколько неотоваренных за февраль-март 1983 года" (И. Липкинд).

Как работало директивное распределение? Вот свидетельство уже 1990-1991 годов:

"У нас был огромный, по тому времени отлично оснащенный, недавно построенный мясокомбинат. Полно всего выпускали, не знаю, кто съедал эти объемы. Местные в тот период получали по талонам 500 г. вареной и 300 копченой на человека" (Т. Вылегжанина).

Как уйти от дефицитов? Как забить до отказа магазины, если система административного распределения, пригодная на времена войны и мобилизации, в мирное, спокойное время не в состоянии по-настоящему накормить население?

Ответ во все времена - нужно в торговле "перейти к рынку".

Освободить цены (назначаем сами, не по вертикали), отказаться от разнарядок сверху (поставляем и закупаем товар сами и торгуем, где и чем хотим), отдать магазины в частные руки (приватизировать). Контролировать цены только на критические "социальные" товары (хлеб, молоко, крупы, лекарства).

Так и случилось.

2 января 1992 года цены в России были освобождены (ставьте их сами, не "сверху"), 29 января вышел указ о свободе торговли (торгуйте кто угодно и чем захочет), а затем волнами в 1992-1994 годах были приватизированы магазины.

Но до этого случилась страшная осень-зима 1991 года.

Мясо привезли... Уфа. 1991 год. Фото: Виктор Воног / ТАСС

Время распада

Катастрофически быстро разрушалась старая система поставок (выделили сверху - завезли в город на базы - отдали товар на полки). Импорт, закупки продовольствия государством сократились в 1991 году на десятки процентов. Архивы завалены телеграммами и письмами осени-зимы 1991 г. правительству и президенту. "Помогите! Не завезли, не оплатили, отказались поставлять, не выполнили план по завозу, не доставили по импорту"!

Собчак из Петербурга, ноябрь 1991 г.: "Сложилась критическая ситуация в части обеспечения населения города продуктами питания по талонам"1.

Лужков из Москвы, декабрь 1991 г.: "Запасы товаров в розничной и оптовой торговле практически отсутствуют"2.

В архиве Гайдара - десятки отчаянных призывов дать зерно, муку, хлеб, мясо из множества регионов России.

Вот дневниковая запись:

"24 декабря 1991 г. Сейчас Москва пустая. Полки в магазинах пустые. Мать с отцом стоят по 4-6 часов за продуктами, мы живем на "заказах", которые мне выдают на работе. Масла нет, сметаны, творога нет. За молоком - убить могут. А вот рынок: мясо - 100 руб. /кг... масло - до 200 и его нет... колбаса 80-150 (копченая), 30 - вареная. Вещей нет никаких. В коммерческом обувь мне 600-2000, зимние женские сапоги - 3500 и то нет, шубы - 30 000, холодильник - 15 000, телевизор - 8000-10 000..." (Р. Шамгунов).

Среднемесячная зарплата в 1991 г. - 548 рублей (Росстат).

Еще дневниковые записи, их автор 80-летняя Т. Коробьина:

"6 ноября 1991 г. По всей Москве очереди за хлебом, люди стоят по два-три часа.

4 декабря 1991 г. По "заказу" сегодня "давали", или подавали на бедность? - пакет ржаной муки и грузинский чай. Совсем охренели, как говорит Наташа. Тем не менее, мне сегодня повезло: Клавдия Григорьевна купила мне пакет молока, Женя-мама подарила пачку масла, Андрей Крамич купил 8 коробочек плавленого сыра по 4 рубля! Два взяла Женя, три отвезу Наташе, три оставлю себе.

29 декабря 1991 г. Утром я поехала домой. За хлебом была жуткая очередь на улице - загибалась за угол дома! А после обеда хлеба уже совсем не было. И вчера в ряде районов не было хлеба. Да уж, "живем мы весело сегодня, а завтра будем веселей"3.

Почти голод, предчувствие голода. В мирное время и в великой стране. Переход к рынку, к свободной розничной торговле был неизбежен.

Но как перейти?

В центральном гастрономе Ярославля до введения свободных цен. 1991 год. Фото: Сергей Метелица / ТАСС

Время ожидания

Переход к свободной торговле мог быть мягким. Мог быть жестковатым. А мог быть таким, как будто тебе обдирают кожу.

У нас он пошел по последнему варианту, у нас "обдирали кожу", доведя страну в ноябре - декабре 1991 г. до продовольственной паники. Как это случилось? Да, были крупные "недопоставки", на десятки процентов. Но было ли что-то еще, заставлявшее потом самых активных деятелей того времени заявлять, что они спасли страну и особенно Москву от голода?

Да, было. И нет никакой хитрости в том, что случилось.

О грядущем освобождении цен было объявлено заранее, за три месяца до этого события. Еще 28 октября 1991 г. в обращении президента РСФСР к Съезду народных депутатов РСФСР была поставлена задача размораживания цен "уже в текущем году"4. В торговле - уши настороже! 3 декабря 1991 г. указом президента РСФСР объявлено, что цены освобождаются со 2 января 1992 г.5

Указ Президента РСФСР о мерах по либерализации цен. Ноябрь 1991 года.

Объявлено за месяц!

Что будет делать любой разумный торговец, от крохотного ларька до гигантского супермаркета, когда он знает, он уверен, что через месяц обретет желанную свободу повысить цены?

Что он будет делать?

Думается, ответ вы знаете. Он обязательно будет придерживать товар, чтобы выкинуть его на прилавки уже по свободным, как ветер, высоким ценам.

"Перед отпуском цен склады были забиты всем - от продуктов до металла и стройматериалов. Я тогда как раз этим занималась" (И. Власова). "Мама работала в общепите и рассказывала, что на базах было все" (А. Артамонов). "В Перми... я тогда в гастрономе грузчиком подрабатывал, хорошо это помню. Откуда взялось "чудо"? Оно было всегда, просто до прилавков почти не доходило" (В. Шаламов). "А я масло увидела тогда же. Утром 2 января. За 42 рубля. Долго на него пялилась и не могла понять, это что правда масло? И действительно - где же оно было позавчера?" (З. Свитанко).

Очень важный вопрос: где?

В Москве в это время по официальной статистике жили 8,8 млн человек, Их не накормишь семью хлебами. Где-то должна была находиться огромная масса продовольствия, даже если торговали с колес. "Недопоставки" в десятки процентов должны были сомкнуться с припрятанным товаром, чтобы превратиться в экономическое чудо шоковой терапии. В чудесное спасение от тотального голода.

А как вживую выглядело "чудо"?

Это не сон! Омск. Март 1992 года. Фото: Александр Косицин / ТАСС

Время шока

В четверг, 2 января 1992 года, я зашел в магазин и остолбенел: всё появилось, колбаса, цены кратно выше! Это был момент восторга, из тех, что "не забывают в жизни". Так началась шоковая терапия.

Свидетельствуют очевидцы:

"2 января часа в три... зашел в колбасный магазин на Солянке. На прилавке красовались пять сортов сырокопченых колбас и немало других деликатесов. Покупателей, кроме меня, было еще двое. Выбрал свежайшую микояновскую салями и великолепную сырокопченую грудинку с ярлычком от 26 декабря 91 года. Ничего лучше тех копченостей больше в российской торговле не встречал..." (Н. Иванов).

"2 января. Либерализация цен пока проявилась своеобразно. В "Елисеевском" гастрономе продается окорок, красная икра, швейцарский сыр и водка "Кубанская". Интеллигентный покупатель мог бы порадоваться давно забытым деликатесам... но цены - бешеные. В "Новоарбатском" - лосось, копченый омуль, импортная ветчина в банках, копченая колбаса, шампанское. А хлеба нет! "Булочная Филиппова" на Тверской - закрыта" (Л. Остерман)6.

"Именно так. Остолбенел. Прилавки ломились от моей любимой докторской (еще вчера за ней - только на московском "колбасном" поезде). Цена выросла в 4 с лишним раза. Недобрый взгляд продавщицы на мой не менее сердечный вопрос: "И как вам это все?" (Ц. Шварцбурд).

"Все появилось в свободном доступе! Но цены!!! Помню свое потрясение от ценников. Купить могли немногие. Моя родственница в Москве работала инженером на крупном госпредприятии. Они с дочерью в 1992-1993-м буквально голодали. Жили на квашеной капусте" (Т. Вылегжанина).

2 января 1992 г. Пенсионерка Г.А. Кузнецова купила в магазине одно яйцо за 2 рубля 50 копеек. Фото: Владимир Саяпин / ТАСС

Время выживания

Да, это было чудо, но чудо все-таки не совсем разовое, не единовременное, полки постепенно заполнялись товарами еще 4-5 месяцев. По инерции шли наверх отчаянные письма с мест о нехватке продовольствия. Рост цен потрясал. За один день "освобождения цен", 2 января 1991 г., они выросли на мясо от 3 до 10 раз в сравнении со старыми государственными прейскурантами, на масло - от 2,5 до 20 раз, размах колебаний в ценах на молоко - до 10 раз, на яйца цены взлетели в 6-8 раз, цены на сахар - в 3-3,5 раза7.

Вот картина через месяц (таб. 1)8.

Разрывы в ценах по городам от 1,5 до 9 раз, в столицах всё на порядок дороже, но видно, что полки магазинов наполняются.

А что было дальше?

Цены в 1992 г. выросли в 260 раз. Падение реальных доходов населения - почти в 2 раза. Число родившихся меньше предыдущего 1991 г. на 12%. Число умерших больше 1991 г. на 7%. Именно в 1992 г. началась естественная убыль населения - 220 тыс. чел. (в 1991 г. прирост в 104 тыс. чел.). Ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на 1 год (Росстат).

Ценник коммерческого магазина "кусается". Фото: ТАСС

Естественная убыль населения (превышение умерших над родившимися) продолжалась еще 20 лет, до 2012 г. включительно. За это время "убыло" 13,2 млн человек. И сколько не родилось! Коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) упал с 1,9 в 1990 г. до 1,2 в 2001 г. Ожидаемая продолжительность жизни снизилась с 69,2 года в 1990 г. до 64,8 года в 2003 г., в отдельные годы проваливаясь еще ниже (Росстат).

Да, мы знаем, что часть вины - на демографическом переходе, на демографических волнах (эхо Великой Отечественной). Но больше всего вины в том, как мы кроим и режем, перестраивая общество, как ввергаем его в кризисы, один за другим, без всякой жалости.

Думает ли кто-нибудь об этом? Думает ли о том, что каждое макроэкономическое решение - это рожденные или не рожденные души, это те, кто остался жить, или те, кто безвременно ушел? Нет ответа.

Пока же на дворе 2 января 1992 г., и еще один очевидец пишет:

"Пачка сосисок подорожала в 5 раз. Было 8, стало 40. Позвонила соседка, продавщица из продуктового: "Ну что, голодающие с малыми детьми, хотите сосиски? Пойдем!" И на своей кухне выложила из морозилки припасенное заранее богатство. Ешь - не хочу. По 40. Добрая душа была" (Мила Лунд). "7 января 1992 г. на Рождество я зашел в магазин и купил 3 бутылки дрянного советского шампанского. Людей было довольно много, но почти никто ничего не покупал. На меня ненавидяще смотрели десятки глаз. До сих пор помню это ощущение. До 1 января 1992 г. никакого шампанского в нашем Челябинске давным-давно в продаже не было" (Г. Бурмистров).

На меня ненавидяще смотрели десятки глаз.

И это тоже 1992 год...

Вопрос в 1992 год

А можно ли было по-другому?

Да, если бы пять лет "перестройки" во главу угла в реформах ставились качество жизни, сытость народа. Если бы наши деньги не считались "денежным навесом", что означало бы - никаких отъемов, никаких денежных реформ. Если бы случилось все наоборот - сначала накормить, насытить, и только потом - или, точнее, в меру этого - любые другие реформы и степени свободы. Никаких "нужно потерпеть". Если бы в двухсекторной экономике шаг за шагом нарастала бы экономика свободы - делать, ставить свои цены, продавать. Если бы госторговля по кусочкам, а не шоком продвигалась к воле!

И если бы никто и никогда не объявлял заранее то, что заставляет скрывать товары.

Мы удивительно умеем наносить себе тяжелейшие удары. Мы весь XX век прошли, впадая в крайности, с огромными потерями населения - миллионов людей, где каждый - целый мир. Это когда-нибудь прекратится? Мы затвердили эти уроки? Мы сможем обойтись в будущем без того, что называется "естественная убыль населения страны" на любом повороте истории? Ненавистные слова!

Память о 1990-х должна быть в сердце каждого из нас. Поворотов истории, развилок, когда нужно сберегать жизни, будет много впереди.

1. Письмо мэра Петербурга А. Собчака Председателю Межреспубликанского экономического комитета И. Силаеву (15.11.1991). Архив Е. Гайдара. Доступ: http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/755.

2. Письмо премьера Правительства Москвы Ю. Лужкова Первому заму Председателя Правительства РСФСР Г. Бурбулису от 03.12.91 N 4-14/3710. См.: Архив Е. Гайдара. См.: http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/21.

3. Дневник Т. Коробьиной. См.: https://prozhito.org/person/1429.

4. Пятый (Внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР. Стенограф. отчет. Том II. - М.: Республика, 1991. С. 8.

5. Указ Президента РСФСР от 3.12.1991 г. N 297 "О мерах по либерализации цен".

6. Дневник Л. Остермана. См.: https://prozhito.org/person/531.

7. Сводка Госкомстата для Зам. Председателя Правительства РСФСР Е. Гайдара 4.01.1992. См: http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/2986.