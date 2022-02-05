За сутки в России госпитализировали 18 032 человека с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 18 032 человека с COVID-19, что на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 177 282 случая заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 60 507 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 630 047 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 334 753 летальных исхода, выздоровели 10 509 688 человек.