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05.02.2022 18:01
Рубрика: Власть

Захарова: Обострение в риторике западных СМИ связано с проведением Олимпиады в "не той стране"

Текст: Дмитрий Кулемякин

Обострение, которое наблюдается в риторике западных СМИ, связано с проведением Олимпийских игр в неправильной стране. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"В мировой такой "сезонности" есть реперные точки в виде Олимпийских игр, когда по непонятным обывателю причинам международная информационная среда начинает как-то подзакипать, особенно в тех случаях, когда Олимпиада проводится не в тех государствах, в которых нужно Западу", - заявила Захарова во время выступления на радиостанции "Радио России".

Официальный представитель МИД добавила, что речь идет о проведении соревнований в странах, которые не входят в сферу влияния англосаксонского мира. По ее мнению, влияние на риторику западных СМИ оказала не только Олимпиада в Китае, но и тема Украины, которая обострилась в последнее время.

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