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05.02.2022 23:57
Рубрика: Власть

Захарова отметила отсутствие реакции Госдепа на публикацию Bloomberg

Госдепартамент США никак не прореагировал на фейковую публикацию агентства Bloomberg, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Когда Госдеп выпустит доклад про фейки Блумберг? Про RT же выпустил, хотя фактов не было, - написала она в своем Telegram-канале. - А про Блумберг фактов предостаточно, а Госдеп молчит".

Также она коснулась ситуации с германской медиакомпанией Deutsche Welle.

"Ну а то, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя - натовская пропагандистская машина в действии", - написала она.

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