Захарова отметила отсутствие реакции Госдепа на публикацию Bloomberg

Госдепартамент США никак не прореагировал на фейковую публикацию агентства Bloomberg, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда Госдеп выпустит доклад про фейки Блумберг? Про RT же выпустил, хотя фактов не было, - написала она в своем Telegram-канале. - А про Блумберг фактов предостаточно, а Госдеп молчит".

Также она коснулась ситуации с германской медиакомпанией Deutsche Welle.

"Ну а то, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя - натовская пропагандистская машина в действии", - написала она.